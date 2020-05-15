Поцелуете шлагбаум и вернетесь: Геращенко об открытии границ с Европой

Европа пока только начинает выходить из карантина и думает, что делать с туризмом

В Европу украинцы смогут путешествовать после того, как европейцы откроют свои границы. Сейчас Украина может выпускать своих граждан, но их не впустят в другие страны, как минимум, до 15 июня. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что наша граница на выезд в Европу открыта, вот только в другую страну украинцев не впустят.

"Вы можете прийти, наши пограничники скажут – идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции", – сказал Геращенко.

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В то же время чиновник посоветовал украинцам путешествовать по Украине, когда возобновится транспортное сообщение.

"Я с семьей принял решение в этом году отдыхать в Украине и никуда не ездить. Карпаты, Одесса, Николаев, Херсон…Это как раз определенный стимул для нашей туристической инфраструктуры, и я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и т.д.", – подчеркнул он.

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Напомним, 28 марта Украина прекратила пассажирское сообщение с Европой. Теперь украинцы могут возвращаться на родину разве что на машине или пешком через границу в определенных пунктах пропуска. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, главный источник коронавируса в Украине – это украинцы, которые возвращались из других стран. Позже он рассказывал, когда Украина сможет открыть свои границы.

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