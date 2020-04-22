Шмыгаль рассказал, когда Украина сможет открыть свои границы

Любое пассажирское сообщение с Европой было закрыто, но украинцы могут своим ходом пересекать границу

В конце марта Украина прекратила пассажирское сообщение с Европой из-за коронавируса, а вот открывать границы будет только не ранее, чем через 30 дней после того, как европейские страны начнут "открываться".

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство следит внимательно за ситуацией в соседних странах.

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"Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница (Украины – ред.), но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто. Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц.То есть мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии", – сказал Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что в зависимости от того, как будут открываться иностранные границы, возможно, можно будет спустя 30 дней применять такие же зеркальные меры и в Украине, если эпидемическая ситуация будет позволять.

Ранее премьер говорил, что главный источник коронавируса в Украине – это украинцы, которые возвращались из других стран. В то ж время в Госпогранслужбе отметили, что на Пасху, 19 апреля, пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысяч человек в сутки, а 20 апреля достиг рекордного минимума – пограничники осуществили всего 6,9 тысяч пропускных операций. Недавно Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска через границу.

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Смотрите также видео, как украинцы массово возвращались в Украину на Пасху, и что творилось в пунктах пропуска:

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