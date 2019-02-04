Почему дети травят сверстников: интервью с психологом о буллинге

По словам Алены Дышкант, было бы неплохо, если бы в школе изучали законы коммуникации

Психолог Алена Дышкант. Фото: Сегодня

Почему дети травят сверстников: интервью с психологом о буллинге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/711/5d0/5c57115d09a2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/711/5d0/5c57115d09a2f.jpg 2019-02-04T07:19:00+02:00 Украина По словам Алены Дышкант, было бы неплохо, если бы в школе изучали законы коммуникации

Как утверждают психологи, проявление жестокости у подростков – это один из способов найти себя в обществе. Но иногда дети выходят за всевозможные рамки: избивают, унижают и даже пытают своих сверстников. Буллинг – одна из самых острых проблем подрастающего поколения. Как распознать буллера? Каковы причины, толкающие детей к такому поведению? На эти и на многие другие вопросы сайту "Сегодня" ответила психолог, кандидат психологических наук, сотрудник Научно-исследовательского института гражданской защиты Алена Дышкант.

- Почему пик буллинга наблюдается именно сейчас?

- Нельзя сказать, что это пик. Сейчас благодаря СМИ и соцсетям мы узнаем об этом более оперативно. Буллинг был во все времена, он предполагается подростковым возрастом, его особенностями. Поэтому говорить, что пик именно сейчас, трудно. В некоторых коллективах буллинг – это какие-то шутки, подшучивания, иногда жестокие. Порой действительно происходит физическое насилие, но в большинстве случаев дело ограничивается травлей в соцсети, бойкотом, насмешками. Шутками для тех, кто шутит, но совсем наоборот для тех, над кем шутят.

- Сейчас в основном говорят о тех детях, которых обижают. Мы бы сегодня хотели поговорить о другой стороне медали – о тех, кто обижает. Почему буллеры выражают свое превосходство через агрессию?

- Если ребенок не знает, как другим способом удовлетворить свое стремление к лидерству, он прибегает именно к такому варианту. Можно быть лидером в различных областях, например, в учебе. Если ты лидируешь в классе по успеваемости, то, возможно, тебе и не нужно будет заниматься буллингом. Если ты лидируешь в коммуникациях, умеешь общаться, у тебя много друзей, то можешь свое стремление к лидерству выразить в этом. Если этих качеств нет, а стремление к лидерству имеется, плюс есть определенное воспитание, то именно таким образом ребенок проявляет свои "лидерские качества". Но действительно "лидерскими" эти качества назвать трудно. Ребенок оказывается в центре внимания, имеет некоторое уважение, а скорее всего, его боятся, что также вызывает у него удовольствие. Поэтому случаи буллинга мы видим и в соцсетях. Зачем ребенку публиковать видео, где он ведет себя недостойно, для чего? Для того, чтобы его увидели, заметили. Чтобы кто-то сказал: "О, знать она сильна, что лает на слона". Таким образом ребенок удовлетворяет недостаточное внимание к себе и определенные качества, которые не удовлетворены в том социуме, в котором он находится.

- Недостаток внимания откуда – со стороны родителей, школы, сверстников?

- Это тянется еще с доподросткового периода, когда не складывается эмоциональный контакт между родителями и детьми. Каким образом? Сейчас родители очень много работают, очень мало времени остается на ребенка. Возможно, они и хотели бы уделить внимание своему чаду, но в условиях мегаполиса на это очень трудно выкроить время. Родителям очень хочется развивать своих детей, они водят на различные секции, кружки, дорога туда порой занимает много времени, и иногда они забывают просто общаться. Забывают удовлетворять базовые потребности в эмпатии, в нежности, в принятии ребенка. В том, что он хочет побыть с родителями, рассказать им о своих проблемах, о своих предпочтениях. Поэтому эмоциональное состояние ребенка его не удовлетворяет. Ему не хватает принятия, безусловной любви. Иногда родители проявляют жестокость к детям. Физически наказывая ребенка, родители нарушают его границы. Он считает это нормой и так же поступает со своими сверстниками.

Та же история повторяется, если в школе, в классе не совсем приемлемая атмосфера. Нет уважения между взрослыми, нет уважения между взрослыми и детьми. То есть знания излагаются любыми методами, не учитывая личность ребенка, его предпочтения и т.д. Это может вызвать определенные сдвиги ценностей у ребенка – он считает, что ценность жизни, здоровья другого человека минимальна. И он может ею распоряжаться.

- Как можно повлиять на родителей, которые осуществляют буллинг в семье – возможно, общество должно вмешаться?

- Раньше вопрос буллинга вообще замалчивался. Почему? Потому что в подростковом возрасте есть определенный отрезок времени, когда дети действительно становятся менее эмпатичными, они менее сопереживают окружающим, более циничны, агрессивны и т.д. Но это обусловлено возрастными особенностями. Что это за особенности? У детей идет определенное гормональное переустройство – думаю, что все родители и взрослые, в принципе, обо всем этом знают. Доступ к этой информации сейчас открыт. И чтобы психика ребенка выдержала все эти эмоциональные перегрузки, порог чувствительности у него действительно притупляется. Поэтому для подросткового возраста характерны подобные проявления. Они перерастают в нечто худшее, например, в травлю и унижение других, когда к таким изменениям относятся без внимания и без уважения.

Дети в это время пытаются всеми силами уйти от контроля взрослых. Что происходит? У ребенка сенситивный период для отделения от взрослого. Взрослые привыкли управлять. Они 12-13 лет руководили, почему они должны перестраиваться? Некоторые взрослые могут, изучая определенную литературу, психологические предпочтения своих детей, налаживать с ними эмоциональные связи. Для подростков этот процесс естественный, а для родителей он очень болезненный – полностью рушатся старые связи, нужно налаживать новые. Все новое, что происходит с нами, для нас априори опасно. Почему? Потому что мы не знаем, к чему это приведет. Поэтому для взрослых это действительно нелегкий процесс, не каждый хочет подстраиваться. А для детей очень важно, чтобы взрослые сделали первый шаг. Потому что они более опытные, у них больше информации об этом периоде, они взрослые априори.

Подростки считают себя взрослыми, но на самом деле переход к взрослости у них еще впереди. Когда приходит такая подростковая обособленность, взрослые со своей стороны пытаются усилить контроль. А контроль – это самое меньшее, что нужно сейчас подростку, он всеми способами пытается этого контроля избежать. И происходит такой диссонанс. Видя, что их ребенок отбивается от рук, взрослые усиливают контроль, а дети его ломают. И ситуация обостряется.

В этот период, как мне кажется, взрослым гораздо важнее остановиться. И если вы планируете в дальнейшем нормальные отношения с вашим ребенком, хотите наладить новый контакт с позиции "взрослый – взрослый", вы должны дать пример взросления. Услышать, увидеть, проявить эмпатию и немножко нормализовать свои страхи и тревоги. Потому что дети все чувствуют. Если вы беспокоитесь, есть определенные недоразумения, страхи, дети будут пытаться испытывать эти границы, и ситуация только обострится. Если взрослый чувствует себя уверенно, он понимает, что происходит, что с этим нужно делать, эта уверенность передается ребенку.

- Ответственность лежит больше на родителях или на школе?

- Сказать однозначно трудно. Почему? Потому что в школе наши дети проводят гораздо больше времени, чем со своим близкими, родителями, опекунами и т.д. Сколько времени ребенок проводит дома? До 9 утра, пока вы его завезете в школу, и в вечерние часы, с 19 до 21. Выходные это, конечно, хорошо, но когда ребенок дома, родителям приходится заниматься не только чадом, им необходимо сделать массу дел. Сколько из этих трех часов в день родители могут выкроить на воспитание ребенка? Понятно, что фактически дети берут пример только с тех взрослых, с которыми общаются целый день, и которые за это получает зарплату. Родители имеют очень важное влияние на детей. Но есть такая пословица: ребенок сделает не так, как вы сказали, а так, как вы сделаете. И если родители имеют хорошие семейные отношения, положительный психологический климат, если они пытаются выделить для общения с ребенком хотя бы полчаса в день каждый, то ребенок будет делать то же самое. Но иногда родители не имеют ресурса. Они приходят уставшие, у них проблемы на работе, им совсем не до детей. То есть ресурса нет, собственное эмоциональное состояние снижено, и поддержать ребенка, оказать ему помощь и подстроиться под его эмоциональное состояние иногда просто не хватает сил.

- Недавний произошел случай, когда родитель пришел в школу и стал физически разбираться с учителем. Ребенок видит, что сила работает…

- С одной стороны, да. Но он впитывает не то, что сила работает, а то, что мир опасен. Даже самые лучшие люди – мои родители – не могут справляться с собственными эмоциями. Они не умеют общаться и коммуницировать, как же я этому научусь? Для ребенка такая ситуация – о том, что мир опасен, а базового доверия к миру не формируется. Поэтому такие примеры просто дают толчок к определенным психическим предельным состояниям у детей. В дальнейшем дети действительно будут тревожными, неуверенными. Будут бояться, например, своего начальника, бояться высказать ему свое мнение, потому что за это мнение их наказывали в детстве. Подобная ситуация происходит сейчас и в системе образования. Учителя стараются большую часть обучения, воспитания переложить на родителей. Но родители не специалисты, они не имеют определенного образования. У многих родителей лишь среднее образование. А учителя, как минимум, имеют квалификацию специалиста, они учат детскую психологию, возрастную, дефектологию и т.д. И это они должны рассказывать родителям, каким образом и что происходит в семье, в обучении. Каким образом можно эту ситуацию, например, не обострить, а наоборот локализовать. Также есть школьные психологи. Я видела статистику, сейчас специалистов психологов, социальных работников в системе Министерства образования почти 24 тысячи. Это очень большая цифра. Они имеют специальное образование, знают все о психическом образовании детей, они могут помогать в этой ситуации.

- Как распознать преподавателя-буллера и чем такие опасны?

- Наиболее опасны такие педагоги в младшей школе. Потому что желание учиться формируется именно в этот период, и возможность учиться также. Как распознать учителя-буллера? Очень интересный вопрос. Дети вам подскажут. На самом деле, сейчас более демократичные отношения между родителями и детьми. В наше время учитель, взрослый априори всегда был прав, и ты не имел права голоса. Сейчас дети имеют право голоса, потому учителя и говорят, что им трудно. И они пытаются сделать детей послушными, ровненькими, чтобы те не отличались друг от друга, были более-менее серой массой, не мешали проводить урок.

В подготовке главное, что? Выработать интерес к учебе. Хочется не загрузить ребенка непосильным количеством информации, а чтобы он смог найти эту информацию сам, и чтобы она была ему интересна. Когда расширяли программы для детей, мне кажется, надо было бы подумать больше о психофизиологическом созревании. Помогать формировать нейронные связи, помогать формировать мозговую активность, помогать получать удовольствие от учебы. Потому что когда ты с 9 до 18 занимаешься нелюбимым делом, мотивация угасает. Природой так заложено, что за всю познавательную активность мы должны получать удовольствие. Если удовольствия нет, активность угасает.

Как я, например, выбирала школу для своего ребенка? Я общалась с директором, если мне нравился директор, я общалась с преподавателем. Если мне нравился преподаватель, я приходила в другое время и становилась под дверью, слушала, как он проводит урок. Если крика не слышно, если дети довольны, между собой не ругаются, учитель не повышает голос, то такой педагог действительно специалист, он поможет вашему ребенку развиться и сформирует в классе здоровый коллектив и атмосферу. Если вы услышали, что учитель кричит, например, повышает тон, оскорбляет детей, то это уже знак того, что в принципе возможны какие-то агрессивные тенденции со стороны учителя. Но это может происходить эпизодически, учитель тоже человек. Например, утром она заболела, у нее поднялась температура, она не может контролировать эмоции. А вы знаете, как наши дети могут "развести" на эмоции и родителей, и учителей. Поэтому желательно это отслеживать несколько раз.

- Как родителям понять, является ли их ребенок буллером?

- Ребенок не может быть совершенно разным дома и в школе. Действительно, поведение будет отличаться, и родители не могут спрогнозировать, как ведет себя ребенок в школе. Об этом могут рассказать только учителя и сверстники. Но определенные агрессивные тенденции все равно будут отслеживаться. Это может быть срыв на младших детях – братьях, сестрах. Агрессия по отношению к домашним животным. Если есть травля в соцсетях, родители могут застать ребенка за этим занятием. Так же, например, подготовка к каким-то определенным "разборкам". Ребенок в это время другой, не такой, как всегда. Он нервничает немного, мечтательный, задумчивый. То есть, что-то происходит. Если действительно у родителей с ним эмоционально хорошие отношения, это не будет неожиданностью. Неожиданностью это станет для тех родителей, которые привыкли контролировать ребенка. Они уверены, что знают свое чадо. И для этих родителей это действительно будет сюрпризом.

- Какое правильное "наказание" для детей в таких случаях?

- Очень важно, чтобы родители проявляли чувства. Заведомо проигрышный вариант, когда родители решили, что они некая бездушная воспитательная машина. Играют определенную роль, за пределы которой выходить нельзя. Дети чувствуют эту роль. Они не видят человека, они видят роль отца, и эта роль для них не является неожиданностью. Они знают все слабые и сильные стороны такой модели. Знают, на что можно надавить, чтобы эти границы нарушить. Знают и умеют вывести из равновесия, умеют избежать контроля, если хотят. Потому что роль – это статическая вещь. Если вы играете в подобные модели, то о вашей личности речь не идет. Если вы показываете ребенку свою личность с вашими недостатками, с вашими переживаниями и непониманием ситуации, ребенок очень хорошо отзывается, потому что он видит человека и видит живые эмоции.

Ребенку нужны эмоции в любое время. Если он видит ваше отрицательное отношение, это также формирует определенные границы в его сознании. Если скрывать эмоции и считать себя сильным, с верхней позиции родителя достучаться до ребенка не получится. С подростком обязательно нужно разговаривать, на любую тему. Если вы уже видите или вам кто-то сказал, что ваш ребенок унижает других, нужно разобраться, что происходит. Но со всем уважением к этому ребенку. Дети боятся ярлыка "ты плохой". Если вешать на них такой ярлык, возникает защитная реакция "ну, я же плохой что с меня взять". И тогда достучаться до него будет очень трудно. Ребенок принимает роль "плохого мальчика" и придерживается ее. Если со всем уважением докопаться до причины "почему это происходит?" и попытаться эту причину скорректировать, то любые родители, любые учителя смогут помочь ребенку.

- А в коллективе такой метод приемлем? Обычно стандартная реакция на непослушного ребенка в классе это жалобы со стороны родительского комитета, ограждение своих детей от общения с ним, но никак не помощь ребенку.

- Распространена ситуация, когда родительский коллектив, детский коллектив и учительский коллектив нападают на определенную семью, определенного ребенка. Если родителям в этой ситуации все равно, то ребенок протестует или смиряется с той ролью, которую ему дали. Если родителям не все равно, то они пытаются улучшить условия пребывания своего ребенка в школе. Потому что, например, непослушный, активный ребенок может проявлять агрессию не по причине воспитания, а по причине каких-то психологических изменений. Например, травм, последствий болезней. Поэтому очень важно взрослым и тем родителям, которые пытаются вытолкнуть этого ребенка из коллектива, объединиться с педагогами, со школьными психологами, с его родителями и помочь ему. Бывают ситуации, когда родителям все равно. И тогда все остается на усмотрение школьного коллектива и родительского комитета, который действительно против ребенка. А сам ребенок не понимает, почему взрослые, которые должны защищать его детство и взросление, не пытаясь разобраться, хотят от него избавиться. Действительно избавиться легче всего, нет ребенка – нет проблемы. А помочь? А как же конституционные права на развитие, на безопасность, на образование?

- Смена школы?

- Смена школы и коллектива не решат проблему. Если проблемы психофизические, эмоциональные, если проблемы в структуре семьи, смена школы не даст результата. Нужно искать причину.

- Чем опасен буллинг для буллера?

- Каждый буллит по своей причине, но общие черты есть. В большинстве случаев это заниженная самооценка и неприятие со стороны взрослых или детского коллектива. То есть, коммутационные и эмпатичные навыки почти не развиты. И, скорее всего, у ребенка ребенок нет эмоционального контакта с очень важными для него взрослыми – с родителями. Дело взрослых – определить, чего не хватает этому ребенку.

Иногда бывает наоборот – завышенная самооценка, которая не коррелирует с собственными возможностями, провоцирует буллинг. Если я считаю себя гением, но меня не признают, потому что мои оценки и умственные способности не дотягивают до моей самооценки. Значит, я буду поддерживать свою самооценку как-то по-другому. В этом случае действительно очень важно докопаться до причины. Вылечить агрессию, не зная, откуда она идет, очень тяжело. Это сродни тому, как лечить проявления ветрянки снаружи и не бороться с вирусом изнутри.

- В чем причины того, что подростки порой нападают на взрослых людей?

- Это тоже особенность возраста – подростки сбиваются в стаи. Мы очень стайные животные. Поэтому именно в подростковом возрасте принятие любым коллективом важно. Ребенку нужно влиться в ту компанию, которая его примет безусловно, таким, какой он есть. У ребенка в этом возрасте притуплены эмпатичные черты, повышен цинизм, повышены агрессивные тенденции. Он не разбирает направленности. В каждой компании, отрицательной или положительной, есть определенные правила, их нужно соблюдать. Возможно, у ребенка отдельно от этой компании высокой агрессии нет, и он никогда в жизни не напал бы на взрослого, но коллективизм и желание остаться в этой компании толкает на такие вещи. И тогда им все равно – взрослый это человек, ребенок, бабушка с дедушкой, инвалид и т.д. Компания решила, что им необходимо кого-то побить. Ни один подросток из этой компании не будет противостоять ей в одиночку.

- Что в этом случае должно делать общество? Как реагировать на такие случаи? Был эксперимент, когда психологи ездили по школам и показывали, как детям реагировать на буллеров. Интересно, что когда ребенок, над которым насмехаются, не отвечает агрессией, то буллеру становится уже не интересно.

- Это наглядный пример того, что агрессия порождает только агрессию. И только уверенность и уважение агрессию нивелируют. Очень неплохо было бы, если бы дети изучали в школе курс поведения в любых ситуациях. Но прежде дети должны знать все о себе. Какой я, какие у меня черты, что у меня есть хорошего, что негативного. Ребенок должен принять себя таким, какой он есть, тогда и окружающие будут принимать его. Было бы очень неплохо, если бы дети изучали в школе законы коммуникации. Потому что во взрослом возрасте на это уходит очень много времени, а в детском возрасте это очень естественно и быстро усваивается. В тоже время, не стоит забывать о перегрузках нервной системы. Любые перегрузки провоцируют агрессивные тенденции как у взрослых, так и у детей. Противостоять эмоциям в изможденном состоянии очень трудно.

- Какие пожелания лично у вас есть в связи с проблемой буллинга и воспитания?

- Я помню, была такая инициатива: перед тем, как люди пытались вступить в брак, при ЗАГСах были курсы, ликбез о семейной жизни, воспитании детей. Они зарекомендовали себя очень хорошо. С каждым годом информация о возрастных особенностях детей становится все более доступной. Родители, которые ориентированы на воспитание эмоционально и психически здоровых детей, найдут ее. Если родители в этом не заинтересованы, то каким образом можно их заинтересовать? Мне трудно ответить. Если родителей интересует зарабатывание денег, карьерные отношения, повальный ликбез не пройдет. Но какие-то конкретные вещи привить возможно. Например, уважение друг к другу можно прививать в школьных и дошкольных учреждениях. А также в высших учебных заведениях – там люди образованные, ректора и преподаватели знают общие коммуникативные особенности, возрастные особенности личности. Если во всех этих ячейках будет положительное отношение к каждому ученику, детям не будет необходимости доказывать свою значимость.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как понять, что ваш ребенок стал жертвой буллинга в школе.

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