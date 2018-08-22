Окончательные итоги ВНО-2018: абитуриенты разучились считать

В Украинском центре оценивания качества образования подвели итоги ВНО в этом году. Число тех, кто сдавал внешнее независимое оценивание, увеличилось почти на 100 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Однако в УЦОКО отдельные министры и эксперты бьют тревогу — у подрастающего поколения серьезные проблемы с математикой, английским и даже украинским языком.

Города и села

В общей сложности ВНО сдавали 335 тыс. человек — чуть больше 168 тыс. девушек и около 167 тыс. молодых людей. Для сравнения: в прошлом году оценивание проходили 240 тыс. Такой резкий прирост вызван тем, что в 2018-м ВНО по украинскому языку пришлось сдавать выпускникам профтехучилищ и колледжей — по данным УЦОКО их набралось больше 43 тыс. Кроме того, тесты также сдавали сегодняшние студенты (77 тыс.) и выпускники прошлых лет (29 тыс.). А тех, кто в этом году закончил зарубежную школу, на всю страну насчитали всего 32 человека.

Больше всего на ВНО зарегистрировались в Киеве (28 тыс.). В целом города по этому показателю опережают сельскую местность — 272 тыс. человек против 63 тыс. Антилидером тестирования стала Луганская область, где на оценивание записалось всего 5880 человек.

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Предметы

Если не считать украинский язык и литературу (этот тест обязательный для всех), самым популярным предметом стала история Украины, которую сдавали почти 170 тыс. человек. Напомним, в этом году в качестве второго обязательного предмета можно было выбрать историю, математику (сдавали 112 тыс. человек) или биологию (82 тыс.). Из необязательных предметов самой популярной оказалась география, на которую регистрировалось 79 тыс. человек. Если говорить об иностранных языках, то тут с огромным отрывом лидирует английский — 89 тыс. Самым непопулярным иностранным языком (и предметом) оказался испанский, на который записались всего 176 человек.

Результаты

Треть из всех прошедших ВНО (102 тыс.) набрала минимальный бал (100). Максимальный бал (200) получили 210 человек на всю страну. Больше всего "отлично" получили в математике (98 человек), химии (72) и физике (15). Украинский язык на 200 баллов сдали только семь человек. Наконец, не явились на тесты 46 тыс. человек. В процентом отношении больше всего не пришло на испанский язык (почти 20%, или 35 человек).

"Сухопутный" лед и проблемные дроби

Несмотря на обилие максимальных результатов в математике, руководитель УЦОКО Вадим Карандий говорит, что здесь возникли самые большие проблемы — 52% не смогли решить пример 8 класса с дробями.

"Это симптоматично. Это плохо. Нужно поднимать вопрос усиления изучения математики в школе", — говорит глава УЦОКО.

Образовательный эксперт Владимир Бахрушин обращает внимание, что не только с математикой были проблемы:

"Почти 69% участников теста по географии не смогли отличить карту с бассейнами рек от карт с их долинами. Почти 20% считают, что айсберги могут двигаться по материковой части Антарктиды".

За год также упал процент тех, кто сдал тестирование по украинскому языку, — c 92% до 86%.

"Это снижение связано с тем, что выросло количество участников ВНО за счет выпускников колледжей и ПТУ. Их результаты значительно хуже, и они вызвали общее снижение этих результатов", — говорит Карандий.

Еще одной проблемой стал тест по английскому языку, к которому впервые добавили аудирование. Качества записи и "начитки" текста вызвало шквал жалоб от абитуриентов. Эксперты объясняют это тем, что аудирование в школах практически не используют.