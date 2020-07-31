Зараженных может быть на четверть больше: почему тесты на COVID-19 ошибаются

Тесты на COVID-19 могут ошибаться. Каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицированный. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

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"По разным данным, примерно20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложно негативными", - сказал руководитель Минздрава.

СПРАВКА:

Всего существуют два вида тестов, которые выявляют COVID-19: ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИФА (иммуноферментный анализ).

ПЦР-тесты реагируют на РНК вируса в организме человека и считаются самыми точными. Надежность тестов к вирусу составляет 95-99% в зависимости от производителя.

ИФА-тесты не такие точные, поскольку "замечают" не вирус, а наличие антител к вирусу в организме. Сами антитела появляются после инкубационного периода. Более того, ИФА-тест может определить не новый COVID-19, а другой коронавирус (всего известно 43 коронавируса). Положительный результат может означать, что человек или болен сейчас, или переболел ранее.

Почему тесты ошибаются?

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Полнота ситуации с ошибочными тестами стала проявляться после того, как их начали использовать в государственных медучреждениях.

"Я увидел масштабы катастрофы, когда мы начали поставлять тесты в государственные лаборатории. До пандемии мы работали только с частными клиниками", – рассказывает Бижан Шарапов, биолог и сооснователь "Укргентех". Компания с начала пандемии производит ПРЦ-тесты для определения COVID-19.

Лаборанты не знали, как пользоваться приборами, которые закупались несколько лет назад, но не использовались, поскольку не было расходных материалов.

"К нам звонили и спрашивали, что делать. Первое время образцы обрабатывали не по технологии, получались ложно отрицательные результаты", – говорит Шарапов.

Например, лаборатории использовали обычный физраствор для транспортировки образцов или помещали несколько сотен образцов в холодильник на долгое время.

"Выделенная РНК вируса очень мобильна и быстро деградирует. Для сравнения, можно выделить ДНК молекулу, оставить ее на день и она останется в нормальном состоянии. А РНК менее стабильная и сохраняется до часа. У нас была проблема с тем, что многие лаборатории не понимали этого", – поясняет биолог.

Сейчас ситуация намного лучше, чем было поначалу, замечает Шарапов. Но все равно человеческий фактор остается. И все равно у ПЦР-исследований есть допустимый процент ошибок.

К примеру, у каждого теста есть чувствительность и специфичность. Чувствительность показывает, сколько точных положительных результатов может дать тест. А специфичность говорит о том, сколько точных негативных результатов дает тест.

"Золотым стандартом считается отклонение не более 5%. То есть 95% надежности. 100% надежности не даст никто, поскольку в самой пробирке могут происходить процессы, которые не всегда можно контролировать", – говорит биолог.

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Допускается, что из 100 "точно больных" тест точно определит 95. А пять может получить негативный результат. Точно так же и со специфичностью. Из 100 "точно здоровых" тест покажет у 95 негативный результат теста, у других результат будет ложно позитивный.

"В частных лабораториях всегда нивелируют возможность ошибки тем, что реакцию ставят в дублях или триплетах. То есть один и тот же образец проверяют дважды или трижды. В государственных лабораториях, где и так медленная скорость работы, они проверяют образец только раз. И статистические факторы действительно вылазят" – рассказывает Бижан Шарапов.

Есть еще одна причина, которая увеличивает вероятность ложного негативного результата.

Вирус развивается в нижних отделах легких и это усложняет забор образцов. Не всегда получается взять качественный мазок с полости рта и горла, поясняет Алла Мироненко, вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"Патологический процесс развивается там, где его сложно достать. Человек попросту может вымыть вирусную среду с верхних дыхательных путей, если поест или попьет перед процедурой. Иногда образец берут, когда в лечебных целях делают промывание бронхов или лаваж. Но такие процедуры проводят в условиях стационара и далеко не каждому", – говорит вирусолог.

Почему тест может показать позитивный результат у здорового человека?

Чтобы выявить РНК-вирус, в тест-систему вносят около десятка коротких генетических конструкций.

Эти короткие последовательности оседают на РНК-мишени (образце). Если короткая последовательность связалась с мишенью, то загорается флуоресцентный маячок. Это значит, что обнаружен вирус, поясняет Бижан Шарапов.

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Ложный позитивный результат может получиться из-за того, что короткие последовательности случайно среагируют между собой. В образце, кроме РНК коронавируса, есть ДНК человека. И короткие последовательности могут случайно совпасть с ними. Это происходит крайне редко.

"Мы называем это димеризацией праймеров, когда наши фрагменты могут случайно подходить и цепляться. Полимераза (фермент) размножает РНК и ДНК, на которые цепляются наши маячки, и пробирка начинает светиться. Из-за этого может казаться, что там есть вирус. Соответственно, каждый производитель пытается минимизировать это влияние", – рассказывает Бижан Шарапов.

Как узнать, что результат теста точный

Чтобы полностью избежать ложных результатов, как вариант, можно было проверять ПЦР-реакцию два раза. Но это автоматически сократит число протестированных людей в Украине, где в течение суток проводят 15 тыс. тестов. Если образец проверять дважды, то количество протестированных упадет до 7,5 тыс. человек.

"Думаю, это невозможно, и на такое не пойдут в министерстве", – уверен Шарапов.

Скорость работы лабораторий ограничена наличием необходимых приборов. Только один элемент прибора – флуоресцентный детектор – стоит от 30 до 50 тыс. долларов, замечает биолог. Все страны мира пытаются увеличить мощность лабораторий, но производители не успевают выпускать достаточно оборудования.

ИФА-тесты тоже не могут достоверно подтвердить диагноз. Иммуноферментный анализ (ИФА-тест) выявляет вирус через несколько дней после того, как прошел инкубационный период и пошел иммунный ответ. Кроме того, он может выявить не тот вирус.

"Коронавирус имеет форму шара, внутри находится РНК, окруженная белковой броней. Белки, которые формируют этот шарик, называются капсид. А есть еще белки "спайки" – это шипы, которые торчат из капсида. Из-за этих шипов вирус называется коронавирусом. Все системы ИФА берут в качестве антигена именно капсидные белки. Хотя ВОЗ рекомендует в качестве мишени использовать спайковые белки, поскольку по этим белками можно точно определить COVID-19, а не другой коронавирус. Когда коронавирус тестируют не по спайковым белкам, а по капсидным, то можно спутать COVID-19 с другим коронавирусом, который не так опасен", – поясняет Бижан Шарапов.

Результат теста – еще не повод ставить диагноз.

"Пациент не должен думать о правильности теста. Для этого есть врач, который еще видит другие симптомы. Если человек здоров и тест негативный, то это не вызывает удивления, а если у больного покажет негативный результат, то следует провести тест дважды", – считает инфекционист Юрий Жигарев.

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