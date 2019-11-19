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Под Горловкой ВСУ сорвали атаку боевиков с воздуха: подробности

19 ноября, 20:50

Украинские военные сбили груженный взрывчаткой БПЛА противника

/ Фото: Минобороны РФ

Сегодня украинские военные из операции Объединенных сил на Донбассе сбили беспилотник противника. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно, после обеда на Горловском направлении российские оккупационные войска использовали БПЛА для облета позиций наших подразделений для уточнения построения системы обороны и раскрытия системы огня подразделений Объединенных сил.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, вражеский беспилотник был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. При падении на необитаемом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных, говорится в сообщении.

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Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации, заявили в штабе ООС.

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Под Горловкой ВСУ сорвали атаку боевиков с воздуха: подробности

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что боевики с беспилотников атакуют позиции ВСУ с воздуха .

Также сообщалось, что Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения . Он способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

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Донбасс горловка ВСУ боевики беспилотник бпла

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