Под Киевом задержаны мужчины, продававшие наркотики через сеть

В полицию обратились люди, возмущенные рекламой наркотиков в сети

В Киевской области задержали четверых мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками – в полицию обратились возмущенные люди, заметившие в социальных сетях соответствующие рекламные объявления.

Дельцы наладили схему закладок в Василькове. Клиент переводил деньги, отсылал чек и после этого получал объяснения, где можно забрать заказ. Во время обыска следователи нашли у дилеров наркотики разных видов, деньги, мобильные и банковские карты.

С поличным задержали также и закладчиков в Полтавской области – те распространяли зелье в Миргородском районе.

Всем задержанным грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Кроме этого, в Днепропетровской области задержали мужчину, который наладил схему контрабанды наркотиков – он ввозил в Украину кокаин из стран Западной Европы.

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