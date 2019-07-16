Под крылом самолета: как работают бортпроводницы и бортпроводники в Украине

Представители самой романтичной профессии должны уметь плавать и говорить на английском, могут обезоружить словом, а на пенсию, вопреки стереотипам, уходят как все

Фото: facebook.com/airportkiev.

Ежегодно 12 июля стюардессы и стюарды всего мира отмечают профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Многие считают эту профессию одной из самых романтичных — небо, красивая форма, модельная внешность и возможность увидеть весь мир. "Сегодня" разузнали, что скрывается за красивыми стереотипами о работе бортпроводников.

Принято считать, что профессия бортпроводника возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета специально стали брать человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Тогда функции бортпроводников выполняли только мужчины.

В 1930-м в США ради рекламы решили привлечь к работе симпатичных молодых девушек. Это стало неплохим маркетинговым ходом различных авиакомпаний, которым, чего греха таить, активно пользуются по сей день. Преимуществом также стало то, что такие стюардессы имели небольшой вес, а это снижало опасность различных технических неполадок, столь частых в то время. Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова. Свой первый полет она совершила 15 мая 1930 года, самолет следовал из Сан-Франциско в Шайенн. Девушка на то время только окончила курсы медсестер и, к слову, умела управлять самолетом. Эллен сама предложила свои услуги авиакомпании. Более того, именно Черч поручили набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс. Ими стали семь симпатичных медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограмм.

Стюардесса. С улыбкой ожидает пассажиров на борту. Фото: из архива В. Головань

Отбор: языки и умение плавать

Требования к претендентам на должности бортпроводников в разных авиакомпаниях могут отличаться. Тем не менее основные критерии одинаковы почти у всех, и, как выяснилось, внешность модели с обложки глянцевого журнала не одно из них. Как рассказала нам старший бортпроводник украинской авиакомпании SkyUp Airlines Вера Головань (за плечами девушки 14 лет работы в небе), один из важных критериев отбора — рост, а все требования к внешним данным обусловлены лишь тем, что им приходится работать в ограниченном пространстве самолета, при этом нужно свободно перемещаться по салону и в случае необходимости делать это очень быстро.

"Рост должен быть таким, чтобы девушка могла достать до полки над креслами, помочь пассажирам разложить там багаж и закрыть ее. Это примерно от 162 сантиметров", — пояснила Вера.

Что касается парней, их берут ростом от 170 см. Вес же рассчитывается по условной формуле: рост в сантиметрах минус 100 +/-3 кг (для девушек) или +/-5 кг (для парней). Кроме того, бортпроводники, по словам Веры, обязательно должны уметь плавать.

Бортпроводник Егор Григорчук добавляет, что приоритетом при отборе станут приятная внешность, коммуникабельность и стрессоустойчивость. Безусловным преимуществом является знание языков. Чем больше — тем лучше. Украинский, русский и английский хотя бы на разговорном уровне — обязательно. Осваивают азы профессии стюарды и стюардессы на курсах своих авиакомпаний. Они длятся примерно два с половиной месяца, совмещая теоретическую и практическую части. В теории, среди прочего, знакомятся с инструкциями по безопасности, аварийными процедурами, конструкцией самолетов, а после отрабатывают полученные знания на тренажерах.

"Существуют специальные комнаты, которые симулируют полет на настоящем самолете. Там могут дать любое задание, например, потушить пожар в каком-то отсеке самолета", — рассказывает Григорчук, добавляя, что каждый год бортпроводники проходят курсы повышения квалификации.

Романтика работы: путешествия и звезды

Пожалуй, с бортпроводником какой компании вы бы ни общались, первым и самым приятным плюсом своей работы он назовет возможность бывать в разных странах, встречать необычных людей и порой даже делать селфи со знаменитостями в салоне бизнес-класса. Так, по словам стюардессы Веры Головань, в их компании есть так называемые эстафетные рейсы, когда один экипаж прилетает в определенный пункт назначения, где его сменяет другой. Тогда у бортпроводников появляется возможность погулять по городу и, конечно же, отдохнуть.

Ноги кормят

В числе особенностей своей деятельности представители этой "небесной" профессии называют ранние подъемы и постоянную работу на ногах. Они признаются: за один рейс могут находить несколько десятков километров, при том что длина всего самолета может быть около 70 метров.

"Приходится целый день проводить на ногах, — поделился с нами стюард Егор Григорчук. — Частые ночные перелеты сбивают режим дня".

Тем не менее бортпроводники не только уживаются с этими особенностями, но и в рейсе любой сложности всегда выглядят опрятно, улыбаются и соблюдают определенные требованиями к внешнему виду. К примеру, нам известно, что в некоторых компаниях стюардессы не могут ходить в туфлях, каблук которых ниже пяти сантиметров, а если их макияж или маникюр не соответствует правилам, девушек могут запросто снять с рейса. Некоторые авиалинии даже специально нанимают специалистов, которые консультируют стюардесс в вопросах макияжа.

Егор Григорчук. Бортпроводник во время отдыха в Черногории. Фото: из архива Е. Григорчука

Усмирить буяна

Не пугают работников неба и пассажиры-дебоширы на борту. "Оружие" бортпроводников против них — знания и навыки, полученные на курсах авиационной безопасности (там учат общаться с такими людьми и правильно действовать, если человек не идет на контакт) и хладнокровное спокойствие. А в особых ситуациях — ремень.

"Если буйный пассажир начинает распускать руки, мы можем обычным мужским ремнем сделать ограничитель для его рук, то есть использовать ремень как наручники", — рассказывает Вера Головань, но сразу уточняет: такие меры — только на крайний случай.

Сначала бортпроводники ограничиваются тремя типами предупреждений: словесным, письменным и письменным последним. К слову, по наблюдениям Веры, с подвыпившим мужчиной легче договориться, чем с женщиной. Стюардесса вспоминает, как однажды ее диалог с пассажиром подшофе во время полета на Занзибар закончился ударом ногой с его стороны.

"Я тогда работала в другой авиакомпании. Пассажир вообще не реагировал ни на какие замечания. Я подходила к нему несколько раз, забрала у него бутылку виски, а он открыл вторую. Когда я начала говорить, что сейчас сделаю ему письменное предупреждение, он ударил меня ногой", — рассказывает бортпроводница.

В итоге в аэропорту буяна уже ждала полиция, а салон аплодировал Вере и ее коллегам за стойкость. К счастью, такие ситуации — редкость.

Карьера

Работать бортпроводником можно, пока позволяют здоровье и внешние данные, а пенсионный возраст тут такой же, как и у всех украинцев. Вера отмечает, что после "неба" карьера у бортпроводников не заканчивается:

"Сначала ты становишься рядовым бортпроводником, позже — старшим, затем можно стать наставником или инструктором и обучать новоприбывших или других сотрудников".

Вера Головань. Работает старшим бортпроводником. Фото: из архива В. Головань

На борту: зоны и забытые вещи

Работа бортпроводника начинается задолго до отправки рейса и не заканчивается сразу после того, как последний пассажир ступил на землю. Рабочие обязанности бортпроводника, по словам наших гидов в мир работников неба, можно разделить на три этапа: до вылета, во время полета и после посадки.

"За один час двадцать минут мы должны прибыть на брифинг в аэропорт. Там мы получаем полетные документы и узнаем все о рейсе. После чего поднимаемся на борт, где каждый из бортпроводников проверяет свою зону ответственности. Мы условно делим самолет по зонам, у каждого она своя, — поясняет Вера Головань. — Мы проверяем наличие и исправность аварийно-спасательных средств, кислородных баллонов, огнетушителей, дымозащитных капюшонов и получаем от кейтеринга бортовое питание".

После этого бортпроводники встречают пассажиров и помогают им разместить на багажных полках ручную кладь, а перед взлетом показывают, как в случае ЧП воспользоваться кислородными масками и спасательными жилетами.

Когда самолет взлетел, бортпроводники кормят пассажиров, угощают напитками. И, поверьте, даже эта задача, заметят наблюдательные пассажиры, не из легких: еду перед подачей подогревают в специальной бортовой печи, а сама тележка — весьма увесистая, особенно для хрупких девушек на каблучках. Тем не менее, свою работу бортпроводники очень любят и уже приноровились справляться с любыми задачами.

"После высадки, когда все пассажиры покинули борт, мы проверяем, ничего ли не забыто. Пассажиры часто оставляют мобильные телефоны, фотоаппараты, планшеты, документы", — рассказывает Вера, добавляя, что быстрее всего пассажиры вспоминают о забытых дорогих телефонах или пакетах с покупками из duty free.

Говоря это, стюардесса улыбается, и мы понимаем, что свою работу в небе она не променяет ни на какую другую.

На борту. На связи с пилотами. Фото: из архива В. Головань

На работе — медаль "за верность авиации"

Как и у представителей любой профессии, у бортпроводников есть свои выдающиеся личности. Так, советская стюардесса Татьяна Виноградова стала одной из немногих в истории СССР, кого наградили медалью "За верность авиации". Стюардессу называли знаменитой "девушкой с плаката". Виноградова пришла работать в "Аэрофлот" в 18 лет и стала лицом авиакомпании.

Самая возрастная стюардесса — в США

83-летняя сотрудница "Американских Авиалиний" Бетт Нэш признана самой возрастной стюардессой в мире. Женщина работает бортпроводницей уже больше 60 лет, а заполучить работу в небе она мечтала с детства. Впервые Бетт устроилась на должность стюардессы, будучи 21-летней девушкой (еще когда президентом Соединенных Штатов был Дуайт Эйзенхауэр). Бетт очень любят как коллеги, так и пассажиры.

Пожертвовала собой ради пассажиров

Советская стюардесса Надежда Курченко ценой собственной жизни пыталась предотвратить захват советского пассажирского самолета террористами. Это был первый случай в истории СССР, когда злоумышленникам удалось угнать пассажирский самолет в другую страну, и первый случай, когда при захвате воздушного судна был убит член экипажа. Курченко было 19 лет.

От бортпроводника до премьер-министра

Йоханна Сигурдардоттир известна как бывший политик и премьер-министр Исландии. До того, как начать политическую карьеру, она некоторое время работала стюардессой на национальных авиалиниях. В большую политику бортпроводница попала благодаря участию в профсоюзном движении. Она первая женщина — премьер-министр в истории своей страны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, украинские мужчины достигают успеха в "женских" профессиях. В Украине постепенно привыкают, что в сфере красоты могут работать не только дамы.

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