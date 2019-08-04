Помимо ребенка в салоне автомобиля находились еще четыре человека – в полиции сообщили об их состоянии

/ Фото: Сегодня

Под Одессой в смертельном ДТП погиб 7-летний ребенок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F 2019-08-04T13:28:00+03:00 Украина Помимо ребенка в салоне автомобиля находились еще четыре человека – в полиции сообщили об их состоянии

В Одесской области произошло очередное смертельное ДТП, в котором погиб ребенок и еще четыре человека получили повреждения. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Правоохранители отмечают, что происшествие произошло возле села Петрово в Беляевском районе.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ 2103" во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где совершил столкновение с деревом и перевернулся. В автомобиле, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. 7-летний мальчик умер в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одесской области произошло жуткое лобовое ДТП: один человек погиб, еще один оказался в реанимации. Стало известно, что 58-летний водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении поселка Великодолинское, выехал на встречную полосу.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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