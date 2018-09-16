Под Житомиром десантники провели масштабные учения: появились яркие фото

Сегодня, 18:13

Военные совершили прыжки с парашютом


Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Под Житомиром личный состав оперативного резерва первой очереди 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ повел масштабные учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Личный состав оперативного резерва первой очереди, который проходит подготовку в рядах 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ совершил прыжки с парашютом", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что десантирование происходило с самолетов АН-26 Воздушных Сил ВСУ.

Ранее в Житомирской области на базе 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ прошли сборы командиров батальонов (дивизионов) и главных начальников воинских частей ДШВ.

Напомним, в конце марта-2018 десантно-штурмовые войска провели учения в зоне АТО. Батальон вел десантно-штурмовые действия, применяли подразделение в обороне и в наступлении, задействовали авиацию, Ми-24, Ми-8.

Также сообщалось, что в конце января 2018-го Николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада провела огневые тренировки со стрельбой в сложных погодных условиях.
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