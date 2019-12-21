Подготовка к Новому году: почем самые дешевые и самые дорогие елки

В среднем живую елку в Украине можно купить за 250-300 грн, но есть дешевле и дороже

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Близится Новый 2020 год , а значит, самое время покупать, устанавливать и украшать елку. Сколько в среднем стоят елки, узнавал сайт "Сегодня"

В городах Украины уже вовсю работают елочные базары. К слову, удивительно, но цены с прошлого года почти не изменились: так, маленькие деревья высотой около 60 см предлагают в Киеве за 130 грн, а те, что побольше (около 150 см) стоят от 250 грн и выше. Самые высокие и красивые деревья стоят около 600 грн. Так что в среднем живую елку в Украине можно купить за 250-300 грн.

Цены на искусственные елки варьируются в зависимости от их качества и размера. Так, небольшое дерево (порядка 30 см) можно купить за 180-200 грн. Полутораметровые елки стоят от 800 до 1400 грн, а за более высокие деревья придется отдать больше 2 тыс. грн. Несмотря на то, что это дороже, чем купить живую ель или сосну, искусственное дерево все же прослужит намного дольше, поэтому такие траты вполне оправданы.

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Еще один новый тренд – это живые новогодние елки и сосны в горшках и кадках. Продавцы уверяют, что после завершения праздников дерево можно высадить на улице и любоваться им еще долгие годы. Но стоит все это недешево, хотя цена зависит от высоты и сорта дерева. В среднем, обычные ели в горшках (140-160 см) предлагают за 700-1000 грн, а вот цены на более редкие и изысканные сорта достигают даже 10 тыс. грн.

Сайт "Сегодня" подготовил инфографику о том, сколько стоит праздничная елка и ее украшение в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, сколько стоит праздничная елка в Украине .

Подробнее о ценах, самых дешевых и самых дорогих вариантах читайте в материале сайта "Сегодня": "Новый год и Рождество: сколько стоит купить и нарядить праздничную елку" .



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