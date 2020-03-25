Подготовлен второй авирейс, который доставит в Украину следующую партию медгруза из Китая

В Китай снова отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса. Также началось производство отечественных тестов и средств защиты.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, сообщает пресс-служба ОПУ.

"ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая были доставлены 50 тысяч ПЦР-тестов. Завтра (26 марта.- Ред.) будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов. Планируется несколько таких партий из-за рубежа", – сообщил Тимошенко.

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Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно спустя 10 дней. К этому времени Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

"То есть, на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностики. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", – подчеркнул Тимошенко.

Напомним, в ночь на 23 марта Ил-76 ВСУ доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции .

Позже в Офисе президента заявили, что Украина обеспечена тестами ПЦР по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней .

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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