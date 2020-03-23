У Зеленского рассказали, как будут распределяться тесты на коронавирус

Первая часть партии ПЦР-тестов в ближайшие часы будет доставлена в лаборатории всех областей

Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, военный самолет Ил-76 доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

"Первые 250 000 экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 000 отправят в критически важные подразделения и организации – прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальные будут переданы в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника, 23 марта, будет доставлена в лаборатории всех областей Украины.

"Также Ил-76 привез в Украину первые 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины. Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании. Также в первой партии медгруза прибыло 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением", – сообщили в Офисе президента.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

На этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и других медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов.

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