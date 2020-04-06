Подработка на время карантина: какие вакансии и сколько платят

Больше всего сейчас востребованы услуги курьеров, репетиторов и парикмахеров

Как известно, карантин в Украине продлен до 24 апреля. Из-за таких мер предосторожности многие украинцы остались без работы, ведь закрылись сотни кафе, магазинов, кинотеатров, отелей и различных предприятий. Сайт "Сегодня" рассказывает, как найти работу на период карантина и какие специалисты сейчас нужны.

Курьеры, продавцы и водители: какие специалисты востребованы в карантин

Мы уже рассказывали, что из-за карантина в Украине приняты жесткие ограничения. Остановился транспорт, закрылись кафе, рынки и магазины – предприятия, которые не могут работать полностью удаленно. Согласно данным Госстата, без работы сейчас остались около 3 млн украинцев. Часть трудоустроенных перешли на удаленную работу, часть – ушли в отпуск за свой счет, но есть и такие, кто работу потерял. Например, согласно исследованию КМИС, для 40% работающих режим труда в связи с введенным карантином не изменился, 36% людей перевели на удаленную работу из дома, 22% отправили в неоплачиваемый отпуск и 2% – уволили с работы. Соответственно, люди не получат зарплату за март и апрель, а если карантин будет продлен, то еще и за май. На этот период можно найти подработки, которые хоть как-то помогут улучшить финансовое положение.

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По данным сайта поиска работы Jooble, работодатели стали больше искать продавцов для магазинов розничной торговли, водителей, курьеров, а также преподавателей английского языка для удаленной работы.

"Проще всего украинцам сейчас найти подработку водителями и курьерами. Сервисы экспресс-доставки и такси очень гибко реагируют на спрос на свои услуги", — отмечают на портале Jooble.

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Аналитики рекрутингового портала hh.ua|grc рассказывают, что с момента введения карантина на рынке Украины вырос сегмент курьерской доставки. Соответственно, возросла потребность работодателей в соответствующих специалистах: курьерах, упаковщиках, операторах службы поддержки, водителях и т.д. Однако учитывая, что спрос со стороны соискателей на подобную работу всегда был достаточно высок, кадрового дефицита по этим специальностям не наблюдается.

"Появились и некоторые "специализированные" вакансии. Например, личного и корпоративного вирусолога-контролера коронавируса, специалиста по охране труда и промышленной безопасности, агента по продаже юридических услуг для распространения юридических услуг для компаний, пострадавших от пандемии (антикризисный пакет). Однако перечисленные вакансии все же довольно редки", — рассказывают аналитики.

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Какие вакансии ищут украинцы и сколько могут заработать

Украинцы тоже ищут подработку курьерами и водителями, адаптируясь под потребности рынка.

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"Со стороны соискателей мы видим растущую популярность запросов, связанных с вакансией "курьер". За последний месяц люди стали искать эту работу больше на 91%. Еще на 22% выросло количество запросов, связанных с работой водителем такси. Люди адаптируются к новым условиям и стараются предугадать спрос на рынке, чтобы получить востребованную работу", — рассказывают нам на портале Jooble.

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, с начала марта спрос на курьеров вырос на 30%, а на услуги парикмахеров — на 61% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Популярность услуг парикмахеров объясняется тем, что все салоны закрыты, но потребность в этом сервисе у людей осталась. Его услуги особенно пользуются популярностью у мужчин", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Также востребованы мастера маникюра. Спрос на их услуги вырос в два раза. На 20% больше задач у репетиторов, которые могут проводить занятия онлайн. Помимо этого, подработать можно и в роли швеи. На прошлой неделе на сервисе впервые заметили спрос на новую услугу – "пошив масок", средний чек — 200 грн.

ТОП-5 востребованных профессий за март, по данным сайта Kabanchik.ua, выглядит так:

курьерские услуги — 4779 заказов;

услуги репетитора — 1335 заказов;

услуги швеи — 398 заказов;

услуги парикмахера — 259 заказов;

услуги маникюра — 187 заказов.

В марте курьерам платили 160 грн за выезд, что на 16% больше, чем за аналогичный период в феврале. Цены в категории курьерской доставки очень динамичны и зависят также от сезона, спроса и услуг, которые параллельно может выполнять курьер. Часто курьеров просят не только доставить продукты, но и купить их.

А вот средний чек за работу парикмахеров – 370 грн. Репетиторам платят до 320 грн, а мастера маникюра могут зарабатывать в среднем 187 грн за заказ, что в два раза больше по сравнению с прошлым месяцем.

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