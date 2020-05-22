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Подрыв грузовика ВСУ на Донбассе: главврач Мечникова рассказал о раненых

22 мая, 11:57

Сергей Мартынец

В результате вражеской атаки один боец погиб и пятеро пострадали

На Донбассе боевики миной попали в грузовик украинской армии, в результате чего пятеро бойцов были госпитализированы в больницу Мечников, что в Днепре. Главный врач Сергей Рыженко сообщил в Facebook, как все произошло.

По его словам, самому младшему поступившему в больницу бойцу всего 18 лет.

"21 мая в три часа ночи военный автомобиль в районе села Крымское Луганской области попал под минометный обстрел. Съехал в кювет и загорелся. Сидящие в кабине выбрались и стали спасать боевых друзей. Один погиб, другие получили увечья. Все пятеро доставлены в Мечникова, им оказывают помощь в реанимации политравмы. Младшему солдату 18 лет, он из Черкасс. Другие из Ровенской и Луганской областей, двое из Днепропетровской области – Новомосковска и Павлограда. Денис живет в Павлограде, с нетерпением выглядывает через окно реанимации жену и годовалого ребенка. Желание одно – завтра поехать на похороны к другу, он наш земляк из Днепропетровской области", – написал Рыженко.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

Позже стали известны подробности о погибшем на Донбассе герое "Сафоне", который тоже был в этом грузовике. В родном Павлограде у Евгения Сафонова остались вдова и двухлетний сын.

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Донбасс грузовик раненые мечникова главврач

Источник: Сегодня

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