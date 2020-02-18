Погода будет меняться каждый день: синоптики предупредили украинцев

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Весна в Украину пришла на две недели раньше – в середине февраля около +10. Примерно такая температура продержится до конца недели с незначительным похолоданием на пару градусов. При этом в течение ближайших дней осадки будут кочевать по разным областям, сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 18 февраля, дожди пройдут во всех западных областях, а также в Киеве и на севере страны. Температура воздуха 7-11 градусов тепла, на востоке немного ниже – 5-7 градусов. Ночью на западе 2-5 градусов выше нуля, а на востоке до -5.

В среду, 19 февраля, осадков не будет нигде, временами даже ожидается солнечная погода. Температура воздуха на западе и юге 7-10 тепла, на востоке – 3-5 тепла, в остальных регионах 5-7 градусов. Ночью от -1 до +2.

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В четверге, 20 февраля, западные области накроет мокрым снегом с дождем. Такая погода зацепит и Винницкую область. В остальных регионах без осадков. Температура воздуха почти везде 5-7 тепла, на востоке – 3-5 градусов. В Киеве тоже максимум 7 градусов и сухо.

В пятницу, 21 февраля, осадки перекочуют с запада страны на восток, север и частично зацепит центральные области – там ожидаются мокрый снег с дождями. При этом температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. В Киеве мокрый снег с дождем и до +5.

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В субботу, 22 февраля, снова поменяется погода: теперь мокрый снег с дождем будет только в восточных и западных областях. Немного спадет температура воздуха – на востоке, севере и в центре от 2 до 5 градусов. На западе и юге все те же 5-7 тепла. В Киеве без осадков и до +5.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем Европу на днях серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробней смотрите в сюжете:

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