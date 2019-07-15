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Погода идет на поправку: синоптик рассказала, когда в Украину придет жара

15 июля, 14:14

16 июля все еще пройдут дожди, но в ближайшие дни погода наладится и снова станет пляжной

Фото: Сегодня

В Украине продолжатся дожди, но это ненадолго. Завтра, 16 июля, на больше части территории страны будет мокро, но температура воздуха будет довольно комфортной, местами даже до +28. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Космические фото показывают нам, что Украина – в зоне атмосферных фронтов. Вот этот облачный с дождями фронт будет постепенно перемещаться в восточном направлении. Поэтому завтра, 16 июля, дожди наиболее вероятны в восточной части Украины", – написала она.

Диденко отметила, что солнечная погода будет чередоваться с локальными дождями, хотя и незначительными.

"Температура воздуха во вторник: теплее на юге –24-28 градусов, холодное на востоке – 18-22 градуса. В большинстве областей предполагается 20-25 градусов. В Киеве середина лета отмечается периодическими дождями. И завтра, 16 июля, вероятность небольших осадков, но на солнце также рассчитывайте. В течение дня в столице ожидается 21-23 градуса", – написала синоптик.

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Она также прогнозирует, что в ближайшие дни дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха будет постепенно повышаться.

"Во второй половине недели, особенно выходные, лето, наконец, нам широко улыбнется – днем ​​потеплеет до 25-29 градусов, на юге до +30", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но потом снова существенно потеплеет. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.


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Тег погода, дождь, потепление, диденко, синоптик

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