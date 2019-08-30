Погода на неделю в Украине: где похолодает и пройдут дожди

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В Украине в ближайшие несколько дней сохранится теплая и солнечная погода, но на выходных и в начале следующей недели в ряде областей пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В субботу, 31 августа, по всей стране будет без осадков. На Западе – до +28...+31 градуса, в Центре и на Юге – до +30 градусов, на Востоке и Приазовье тоже будет жарко – до +29 градусов. В Сумской области будет немного свежее – до +22...+24 градусов.

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В воскресенье, 1 сентября, локальные дожди возможны в Черниговской и Киевской областях, температура воздуха будет до +29 градусов. На Западе ожидается до +29...+31 гралуса, на Юге и в Центре также будет около +30 градусов. Немного свежее будет на Востоке, в Харьковской и Сумской областях – до +28 градусов.

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В понедельник, 2 сентября, по всей Украине будет без дождей. В западных областях – жарко, до +31 градуса, на Юге и в Центре тоже будет до +29...+31 градуса. На Востоке температура будет колебаться в пределах +25...+28 градусов.

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Во вторник, 3 сентября, на Западе ожидаются дожди с грозами, а температура немного понизится – до +24...+28 градусов, хотя местами будет жарко – до +30 градусов. На Юге и в Центре – до +30 градусов, на Востоке – до +25...+28 градусов.

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В среду, 4 сентября, дожди по-прежнему сохранятся на Западе, температура воздуха понизится местами до +20...+22 градусов. В Центре и на Юге будет жарко и сухо – до +29...+31 градуса. На Востоке и в северной части, а также в Сумской и Харьковской областх будет тепло и без осадков – до +26...+28 градусов.

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Народный прогноз

31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени, как пишет "Синоптик", начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

1 сентября почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – то теплая.

2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: "Кто Фаддей – тот своим счастьем владей". Наши предки приметили: если в этот день погода ясная – будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.

4 сентября почитается память святого Агафоника. В народе день имел название Агафона Огуменника. Связан он был с поверием в леших, считали, что леший "потешается" со снопами. В старину заметили, если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.

Также читайте прогноз погоды на выходные от синоптика Натальи Диденко.

Напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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