Погода на последние дни весны: в Украине пройдут дожди и грозы

Температура воздуха в Украине не будет опускаться ниже 20 градусов

Фото: Анатолий Бойко

В большинстве областей Украины на ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. При этом температура воздуха в дневное время не будет опускаться ниже 20 градусов.

Так, на понедельник, 27 мая, синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об осадках в западных, северных и центральных областях страны, температура составит 24-27 градусов.

"Днем 27 мая в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении. Температура днем составит 22-28.

В Киеве пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура – около 25. В Киевской области днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура 23-28 градусов.

По прогнозам синоптиков, 28 и 29 мая в западных областях грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Температура ночью 13-18, днем 24-29, 29 мая температура снизится до 20-25.

В то же время 28 и 29 мая в Киевской области осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17, днем 24-29. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

30 и 31 мая – преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17, днем 24-29, в центральных и восточных областях до 31.

30-31 мая в Киевской области ожидаются кратковременные грозовые дожди (ночью 30 мая преимущественно без осадков). Температура ночью 12-17, днем 30 мая 23-28, 31 мая – 19-24 градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, что испытаний дождями не выдержала школа в Кропивницком – уже несколько дней классы заливает. Из-за дырявой крыши по стенам кабинетов вода стекает в ведра и тазики, которые бережно подставляют уборщицы.

Ранее мы сообщали, что 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, были сорваны крыши, порваны провода, отсутствовала электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

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