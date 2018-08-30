Погода на сентябрь: синоптики рассказали, когда ждать прихода осени

В первой половине сентября в Украине будет удерживаться летняя погода. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

По информации синоптиков, в первые две недели украинцы еще смогут насладиться теплом.

"Первая половина месяца будет довольно теплой. В первые две недели месяца будет продолжаться лето с небольшими колебаниями температуры. Температура немного спадет, но все же в южных и восточных регионах столбик термометра днем будет подниматься до +30 градусов, а в северных и западных областях – до +22-27 градусов", – говорит начальник сектора краткосрочных прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Гуманенко.

В первые две недели не будет и традиционных осенних дождей.

"Будет преобладать сухая погода. Особенно на юге и на востоке. Дожди ожидаем на западе. В других регионах будут редкие и незначительные осадки. Но ничего серьезного не ожидается", – продолжает синоптик.

А вот с теплыми летними ночами украинцам придется проститься – после заката солнца температура будет опускаться.

"День уже уменьшился, поэтому ночи будут холоднее. Летних ночей уже не будет", – рассказывает начальник сектора краткосрочных прогнозов.

На вторую половину месяца синоптики пока не делают никаких прогнозов. Возможно, тогда и стоит ожидать прихода осени.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали погоду на последнюю летнюю неделю. Так, до конца недели в Украине будет переменчивая погода. Вслед за снижением температуры на несколько дней снова потеплеет. Но с запада снова идут грозовые дожди и прохладный фронт, который к концу недели доберется до центральных регионов страны.

Сайт "Сегодня" уже писал о том, какой будет погода в конце августа. Жаркая летняя погода будет потихоньку покидать Украину, хотя на юге все еще продолжается пляжный сезон.