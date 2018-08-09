Погода на следующей неделе: украинцам придется на пару дней спрятать купальники

Сегодня, 18:49

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание и дожди

Фото: pixabay
Фото: pixabay

На ближайшие пять дней синоптики не предвидят значительных изменений в погоде. Об этом рассказали "Сегодня" в Украинском Гидрометцентре.

Так, 13 и 14 августа украинцев ждет малооблачная погода без осадков. В частности, в понедельник в южных и восточных областях удержится температура от + 28 до + 32 градусов, а в северных и западных областях – от + 26 до + 29 градусов.

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Во вторник тоже будет жарко. Также синоптики не прогнозируют дождей.

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А вот посреди следующей недели ожидается небольшое похолодание.

"15 и 16 августа с запада будет проходить фронт, что отразится в незначительном похолодании, буквально на 3-5 градусов, и кратковременных дождях с грозами. Ухудшение погоды будет наблюдаться в западных областях Украины", – говорит синоптик Владислав Билык.

По конец следующей недели во все регионы снова придет солнце и тепло.

Напомним, украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.

Также ранее прогнозировалось, что в начале августа зной сыграет "в поддавки" с холодным фронтом, в результате чего август начался с жаркой и безоблачной погоды.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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