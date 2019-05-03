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Погода на выходных: объявлено штормовое предупреждение

3 мая, 16:35

Плохая погода в ближайшие дни сменится солнцем и потеплением, но не везде

Фото: Pixabay

Пока климатологи подводят погодные итоги апреля, начало мая в Украине отмечается дождливым. Так, в ближайшие выходные синоптики обещают дожди с грозами на большей части территории страны, и даже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, штормовое предупреждение объявлено на 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях – ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

В субботу, 4 мая, на западе страны пройдут дожди с грозами, и будет температура воздуха 16-18 градусов, на Закарпатье до +20.

В центральных областях и на севере везде дожди с грозами и немного теплее – 18-20 градусов тепла.

На востоке погода будет немого отличаться: дожди с грозами в Харьковской и Луганской, а в Донецкой и Днепропетровской – сухо и солнечно. Температура воздуха до +22.

Примерно также будет и на юге. Дожди с грозами в Одесской и Николаевской областях, в остальных областях региона без осадков. Температура воздуха 19-23 градуса.

В воскресенье, 5 мая, грозы покинут Украину, и станет меньше дождей. Так, мокро будет на западе страны – там везде будут идти дожди и температура 16-18 градусов.

На остальной территории страны без осадков и температура воздуха 20-23 градуса, на востоке до +24.

Ночная температура на выходных будет в районе 10 градусов тепла.

Пока Украину продолжают поливать дожди, в соседней Румынии разгулялся невероятное торнадо. Гигантский вихрь пронесся возле города Кэлэраши, который двигался с большой скоростью – пыль поднималась на сотни метров.

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Тег погода, синоптики, выходные, дожди, гроза, штормовое предупреждение

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