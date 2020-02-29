Прогноз погоды в марте озадачил синоптиков: когда придет настоящая весна

Сильных морозов не ожидаем, но и не согреемся, а помокнуть придется

Зима доживает последние дни, а украинцам уже не терпится узнать, какой будет весна – только календарной или ранней, когда настоящее тепло придет уже в марте. Сайт "Сегодня" выяснил, что ждет Украину в первый месяц весны.

Погодные сайты: ждем прохладу, дождь и снег

Как оказалось, прогнозы метеосайтов и специалистов различны как никогда. Так, погодные сайты пока не обнадеживают наступлением ранней весны уже с начала марта. Наоборот, в первых числах месяца солнца будет мало, а вот дождей с мокрым снегом достаточно. Осадки "перейдут" на весну с зимы и принесут с собой ночные морозы: если днем в первые дни марта ожидается +5+7 градусов тепла, а на юге возможно +10 и выше, то ночью ударят морозы до -2-4 градусов. Ближе к 8 марта похолодает и днем – до +2+3 градусов тепла. Лишь 7-8 марта осадки прекратятся, но прохладная погода останется, снова придут ночные морозы до -4-5 градусов. После 12 марта нам обещают цикл температурных качелей: сперва неделю будет днем до +15+17 с периодическими дождями, ночью около +5+8, а к концу второй и началу третьей декады – снова похолодание на 10-12 градусов днем (+3+5) и до -2-4 ночью.

Ученые и Гидрометцентр: март будет теплым и сухим

Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся и весной, начиная с марта. Об этом нам рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух, добавив, что климат меняется во всем мире.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, то есть тенденции теплой зимы продолжатся, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы, – говорит Вера Балабух. – Но по последним долгосрочным прогнозам, в марте ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима. Была надежда, что в марте выпадет большое количество дождя и снега, которое хотя бы частично перекроет этот дефицит, но, к сожалению, пока она не оправдывается. Впрочем, это только прогноз".

В Укргидрометцентре нам озвучили свой прогноз о том, какой ожидается погода в марте.

"Весна в целом будет теплой, среднемесячная температура до 7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше средних значений за 30-летний базовый период с 1981 по 2010 год. Месячная норма осадков – 24-44 мм, в горных районах до 80 мм, это 80-90% средних значений за базовый период, – сообщил нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. В тренде Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Народный синоптик: настоящая весна задержится

Самый известный народный синоптик страны Леонид Горбань подтвердил нам свой прогноз на март, опубликованный сайтом "Сегодня" в начале года.

"В первой декаде ждем ночные морозы, местами ниже минус пяти градусов, днем 3-4 градуса тепла, – рассказал нам Леонид Горбань. – С 5 по 7 марта возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами, прежде всего в предгорьях Карпат, – снег. Они принесут похолодание. Затем наступит 8-10 дней без осадков, но с ночными морозами. В период с 15 по 21 марта потеплеет выше +10 градусов, но циклон снова принесет дожди и снего-дожди".

Температура, по расчетам Леонида Горбаня, постепенно начнет повышаться лишь после 24 марта, достигнув днем +10+12 градусов тепла и выше. Ночных морозов и дождей больше не будет, а солнечных дней станет больше. Народный синоптик также отметил, что, несмотря на множество дождливых дней, которых наберется в общей сложности около десятка, осадков выпадет немного: 27-32 мм в зависимости от региона. Это примерно на 20-25% ниже, чем обычно выпадает в марте, включая как снег, так и дождь.

Тем временем циклон в Украине в начале этой недели срывал крыши, ломал деревья и рекламные щиты:

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