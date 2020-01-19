Погода в Украине резко испортится: синоптики предупредили о сильных осадках

Фото: AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA

Новая неделя в Украине начнется с ясной погоды, которая ближе к середине недели испортится, о чем свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометеоцентра.

Так, в понедельник и во вторник синоптики прогнозируют сухую погоду. Днем 20 января по всей стране обещают от -1 до +2 градусов днем, теплее только в западных областях – +1 ... +4 градусов на Закарпатье и во Львовской области.

Ночью столбики термометров опустятся до -1 ... -4, и даже до -5 в Запорожской области. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Во вторник, немного потеплеет, но будет более ветрено. В частности, днем в восточных областях и на Закарпатье обещают от 0 до +2 градусов, а во всех остальных регионах – от +1 до +5 и даже +4 ... +6 в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Ночью же от -2 до +1.

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Ветер западный, переходящий в юго-западный, 7-12 м/с.

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Но вот к среде, 22 января, почти на всей территории страны пройдет мокрый снег с дождем. Сухую погоду обещают только жителям Юга и Запорожской области.

Днем в восточных областях и на Закарпатье все так же будет холоднее – от 0 до +2 градусов, а на остальной части страны – от +2 до +6. Ночью по всей стране прогнозируют легкие заморозки от -3 до +1.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

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