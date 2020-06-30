Грозы и жара: чего ждать от погоды в последний день июня (карта)

На юге синоптики прогнозируют до 33 градусов жары

В Украине сегодня, 30 июня, в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Местами синоптики прогнозируют шквальный ветер и град. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Осадки ожидаются в западных, северных, центральных и южных областях. В отдельных районах выпадет град, на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с. При грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура в стране установится на уровне 24-30 градусов тепла. В южных областях синоптики прогнозируют до 33 градусов жары.

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Украину уже не первую неделю накрывают дожди, грозы и сильный ветер. Напомним, интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

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Также в Мариуполе 29 июня разбушевалась настоящая стихия– в городе прошел сильный ливень с грозой. Уровень воды стремительно поднимался, затопило некоторые улицы. Кроме того, в городе произошло несколько ДТП.

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