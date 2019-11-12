Погода в Украине устроит температурные качели от +9 до +19

Местами в Украине будет холодная осень, а в некоторых областях все еще приятная весенняя погода

/ Фото: Pixabay

Антициклон Paloma вытеснил из Украины дожди и погода сегодня солнечная, но на большей части территории страны температура воздуха спадет на несколько градусов. Хотя на юге все еще весенняя погода – до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и восточных областях погода ожидается довольно прохладной – 11-14 градусов, но без осадков и переменная облачность.

Холоднее всего будет на севере – 8-10 градусов. А вот в центре страны температурные качели: в Киевской (и в самой столице) и Полтавской областях всего 9-11 градусов, в Житомирской и Черкасской областях – до +12, в Кировоградской и Винницкой – до +14.

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На юге же страны будет очень тепло как для середины ноября. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 18 градусов, а в Крыму до +19.

Также 12 ноября утром в Украине туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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