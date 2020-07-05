Погодные "качели": синоптики рассказали, чего ждать украинцам в начале недели (карта)

Погоду в Украине в начале недели будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса. Чего ждать украинцам в эти дни – рассказали в Украинском гидрометцентре.

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6 июля. В понедельник синоптики осадков не прогнозируют. Только днем в Карпатском регионе местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-восточный, в западных областях юго-западный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью установится на уровне 15-20 градусов тепла, на побережье морей 21-25 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют 30-35 жары. Еще жарче будет в южных, восточных и Днепропетровской областях – там ожидается до 38 градусов тепла.

7 июля. В западных областях во вторник пройдут значительные грозовые дожди, в отдельных районах ожидаются град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. А вот в южных, восточных и Днепропетровской областях осадков не будет.

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Температура ночью установится на уровне 17-22 градусов тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях – 20-25 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют 29-34 градусов тепла. Еще жарче будет на юге, востоке и Днепропетровской области – ожидаются 34-39 градусов. Ветер же будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Отметим, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.

Как сохранить здоровье в жару, смотрите в сюжете:

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