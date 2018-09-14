Пограничники усилят патрулирование в акватории Азовского и Черного морей

Государственная пограничная служба Украины усилит патрулирование в акватории Азовского и Черного морей, отправив около 270 спецназовцев.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

"Наращиваем усилия по морскому спецназу, а это – около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", – заявил он.

По его словам, до конца года количество личного состава спецназа Госпогранслужбы будет увеличено до 1000 человек, которые будут нести службу по всему периметру страны.

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"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельствах", – подчеркнул Цигикал.

Ранее мы сообщали о том, что подразделения морской пехоты, которые разместятся в курортном Бердянске, планируют оснастить современным оружием и средствами связи. По словам командующего морской пехотой генерал-майора Юрия Содоля, артиллерийские подразделения ВСУ уделяют особое внимание ликвидации морской угрозы с побережья, и для решения этих задач у морпехов есть как ствольная, так и реактивная артиллерия.

Напомним, ранее бойцы морской пехоты ВМС ВСУ вблизи административной границы с оккупированным Крымом провели учения по обороне морского побережья от морского десанта.