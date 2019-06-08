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Пограничный спецназ пересел на американские катера, опубликованы фото

8 июня, 13:03

Учения пограничников проходили в течение месяца

Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" прошли американский учебно-тренировочный курс "Small Boat Operations" на катерах "Safe Boat 27". Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вчера, седьмого июня, представители "ДОЗОРа" получили от американских инструкторов сертификаты о прохождении данного курса.

Во время учебы в отряде учились управлять катерами "Safe Boat 27", полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Также навыки эксплуатации американских катеров военнослужащие продемонстрировали в Киеве на Днепре.

"Эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера – четыре военнослужащих. Но в случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением", – отметили в погранведомстве.

Напомним, в Азовском море экипажи бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны", которые входят в состав Объединенных сил, провели учения с артиллерийскими стрельбами.

Кроме этого, мы сообщали, что Североатлантический альянс и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Зеленский в свою очередь выразил надежду на возобновление работы Комиссии НАТО — Украина.


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Тег пограничники, катер, учения, дозор, гпсу

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Источник:

ГПСУ

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