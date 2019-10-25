Похолодание и туманы: синоптики дали прогноз погоды на 25 октября

В Украине сегодня дождей не будет

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 25 октября, осадков не будет. В первой половине дня страну накроет густой туман, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"25 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 3-8 м / с ", – говорится в сообщении.

Температура сегодня установится на уровне 13-18 градусов тепла, на крайнем западе страны – 17-22.

Реклама

А в Киеве и Киевской области 25 октября будет переменно облачно, без дождей. Температура, по прогнозам синоптиков, будет 14-16 градусов тепла; по области – 13-18.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что скоро в Украину придет похолодание и мокрый снег. По ее словам, текущая неделя еще порадует украинцев бабьим летом.

Также мы писали, что в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама