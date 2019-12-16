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Показательное убийство: Геращенко отметил один момент в деле Шеремета

16 декабря, 15:20

Обществу пытались дать некий посыл об аналогии с убийством Гонгадзе

/ Фото: Сегодня

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что убийство журналиста Павла Шеремета было устроено показательно, чтобы это увидел весь мир. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина24".

"В первый момент я лично увидел, что те, кто закладывал взрывчатку, хотели не просто убить Павла Шеремета, ведь можно было взорвать машину, когда он в нее садился, но они это сделали специально, на перекрестке, там, где очень много видеокамер, чтобы это видел весь мир. Это убийство показывали все телеканалы мира – CNN, BBC – все", – сказал он.

Геращенко также отметил, что в первый же день пытались распространить фейк и обвинить в преступлении правоохранителей, что якобы это замглавы Нацполиции следил за Шереметом.

"Это, на наш взгляд, было сделано намеренно определенными силами, чтобы дать некий посыл обществу, что есть некоторая аналогия с делом Гонгадзе. Где работал Гонгадзе? Он создал "Украинскую правду". Где работал Павел Шеремет? Он работал в "Украинской правде". С кем дружил Гонгадзе? С Аленой Притулой (шефом данного сайта)", – сказал политик и добавил, что смысл убийства Шеремета был в дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании в деле по убийству Шеремета.

Печерский суд избрал и меры пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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