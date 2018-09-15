Покушение на Гандзюк: возможный организатор готов давать показания

Сегодня, 15:45

Трое подозреваемых дают показания, а у одного найдены дополнительные доказательства причастности к покушению в качестве ожогов на руках

Фото: khersonline.net
Фото: khersonline.net

Возможный организатор покушения на активистку Екатерину Гандзюк заявил о готовности давать показания. Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал журналистам в субботу, 15 сентября, на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Я благодарю сотрудников Национальной полиции, которые вышли на четверых подозреваемых... Трое из них дают показания, у одного найдены дополнительные доказательства в качестве ожогов на руках, сосуды с соответствующим химическим веществом и другие доказательства. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности, считать, что именно эти четверо исполняли покушение", – рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что один из этих подозреваемых, со слов других подозреваемых, является возможным организатором, но "он пока молчит".

"Он заявил о готовности давать показания, и для этого я поручил сотрудникам Службы безопасности Украины, как и обещал, именно они будут изучать вопрос организатора и заказчика", – добавил Луценко, 

Он также отметил, что на данный момент взял "тайм-аут" до решения Апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.

Напомним, суд арестовал пятого подозреваемого в покушении на Гандзюк в Херсоне. Во время нападения на чиновницу мужчина получил значительные ожоги.

Также четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк сознались в совершении преступления.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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