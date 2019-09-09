"Покушение" на президента: репортаж с чемпионата Bodyguard-2019

В Киев съехались лучшие телохранители мира, чтобы показать как защищают своих ВИПов от террористов

/ Фото: Сегодня

В Киев приехали лучшие из лучших телохранителей мира, чтобы доказать свое лидерство на 10-м Чемпионате по многоборью "Bodyguard-2019". В субботу, 7 сентября, за звание лучших соревновались телохранители украинского и белорусского президентов, киевского управления полиции охраны физической безопасности, бодигарды из королевской гвардии Иордании, телохранители из Китая, Грузии, Болгарии, Румынии, Молдовы и Сербии.

По легенде соревнований, президент приехал на мероприятие, где собрались сотни людей. Проходя между рядами гостей мероприятия, он подвергся нападению – из толпы выбежали несколько мужчин и наброились на него с дубинками и ножом. Задачей каждой из команд телохранителей было отбить атаку и максимально быстро эвакуировать главу страны в автомобиль. Украинские секьюрити из службы безопасности президента успешно спасли своего ВИПа и на этом этапе заработали высокие оценки . Не менее успешно сработали и их белорусские коллеги из охраны Александра Лукашенко. Не обошлось и без казусов. Женская команда одной из украинских служб при сопровождении условного ВИПа упала на землю. Причиной стало то, что одна из девушек, на которое было совершено "покушение" споткнулась, а вслед за ней – и ее телохранительница. Окончательные итоги соревнований станут известны во вторник, после того как телохранители преодолеют полосы препятствий на авто, покажут свое мастерство в стрельбе во время движения и при поиске взрывчатки в автомобиле.

Корреспонденты "Сегодня" выяснили некоторые подробности работы президентских телохранителей Украины. Например, по новым правилам, бодигарды должны уметь сделать 3 выстрела за 4 секунды в случае нападения вооруженного террориста.

"Раньше на эти выстрелы давалось 7 секунд. Теперь требования изменились", – рассказал нам главный судья соревнований Василий Вакуленко.

А его коллега, сотрудник УГОУ, Александр Пугач добавил:

"Что касается технических новинок, то теперь есть техническая возможность прямо из автомобиля определять, есть ли поблизости взрывчатка или взрывчатое устройство".

Испытано на себе

Во время соревнований бодигардов мы вспомнили об одном из мессенджей президентской речи "Каждый из нас – президент" и решили проверить это в определенной мере на себе. По легенде корреспондент новостей "Сегодня" на несколько минут стал охраняемым лицом и вышел поблагодарить своих избирателей за оказанное на выборах доверие. Проходя мимо одного из зданий, на корреспондента-"президента" совершил покушение вооруженный дубиной "титушка". Один из бодигардов вмиг схватил меня за туловище сзади, пригнул, прикрыл с собой в считанные секунды и вместе мы ринулись к автомобилю. Я не успел сосчитать до 10 как почувствовал, что мне уже перед авто пригнули голову и я после толчка нырнул в салон. Позже выяснилось, что еще один из бодигардов также в считанные секунды обезоружил нападавшего. В итоге корреспондент-"президент" был спасен, а парни в очередной раз усовершенствовали свое мастерство.

Напомним, ранее новости "Сегодня" публиковали репортаж с украинских соревнований вальщиков леса: битва за сучок – лесорубы выбирают лучших. Чтобы стать лесорубом, нужно вначале поработать подсобным рабочим, сучкорезом, которому дают небольшую пилку и отправляют срезать сучья.

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