Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Полиция хочет получить доступ к смартфонам украинцев: зачем это нужно

22 февраля, 07:00

Игорь Серов

Копы говорят, что хотят ускорить поиск исчезнувших детей

В Украине с начала года полицейские получили 1162 сообщения об исчезновении детей. Также, по статистике, ежедневно в стране регистрируется 20 подобных случаев. Об этом сайту "Сегодня" сообщил декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.

Чтобы помочь коллегам ускорить и усилить поиски, полицейский зарегистрировал на сайте президента петицию. В ней подписанты требуют упрощенный доступ правоохранителям к смартфонам исчезнувших детей. Документ пока подписали 265 человек из необходимых 25 тыс.

Как рассказал нам Марков, 20 исчезнувших детей в день – это стабильная статистика на протяжении последних 4 лет.

"В петиции речь идет исключительно о доступе к смартфонам исчезнувших детей. О доступе к данным оператора по запросу. Объясню, почему это важно, – говорит Марков. – Сейчас доступ правоохранители могут получить только после решения суда, на это уходит около 3 дней. В то же время есть такое понятие, как "золотой час". Когда ребенок попал в руки маньяка или педофила, то первые часы он еще гарантированно жив. И у нас, у полиции, есть реальный шанс найти быстро и спасти. Подобная практика есть в Великобритании, там не нужно решение суда".

По словам Маркова, украинцы уже активно комментируют его петицию.

В тренде
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

"Некоторые уже пишут, что, мол, вот, правоохранители хотят за всеми следить. Как профессионал отвечу, что эти люди не понимают важности. Кроме того, правоохранителя, который сделает запрос, легко идентифицировать", – уточнил Марков.

Напомним, в январе полиция сообщила, что разыскала двух подростков, которых искала с декабря. Оказалось, что они прихватили из дома в Киеве крупную сумму денег и отправились в Одессу. По данным полиции, подростки изменили внешность и устроились на неофициальную работу.

Ранее также сообщалось, что в Одесской области правоохранители неделю искали исчезнувшую 11-летнюю девочку. Оказалось, что ее убил местный безработный.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети полиция пропавшие петиция доступ смартфоны Нацполиция Поиск детей

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео
Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видеоУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...