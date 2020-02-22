Полиция хочет получить доступ к смартфонам украинцев: зачем это нужно

В Украине с начала года полицейские получили 1162 сообщения об исчезновении детей. Также, по статистике, ежедневно в стране регистрируется 20 подобных случаев. Об этом сайту "Сегодня" сообщил декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.

Чтобы помочь коллегам ускорить и усилить поиски, полицейский зарегистрировал на сайте президента петицию. В ней подписанты требуют упрощенный доступ правоохранителям к смартфонам исчезнувших детей. Документ пока подписали 265 человек из необходимых 25 тыс.

Как рассказал нам Марков, 20 исчезнувших детей в день – это стабильная статистика на протяжении последних 4 лет.

"В петиции речь идет исключительно о доступе к смартфонам исчезнувших детей. О доступе к данным оператора по запросу. Объясню, почему это важно, – говорит Марков. – Сейчас доступ правоохранители могут получить только после решения суда, на это уходит около 3 дней. В то же время есть такое понятие, как "золотой час". Когда ребенок попал в руки маньяка или педофила, то первые часы он еще гарантированно жив. И у нас, у полиции, есть реальный шанс найти быстро и спасти. Подобная практика есть в Великобритании, там не нужно решение суда".

По словам Маркова, украинцы уже активно комментируют его петицию.

"Некоторые уже пишут, что, мол, вот, правоохранители хотят за всеми следить. Как профессионал отвечу, что эти люди не понимают важности. Кроме того, правоохранителя, который сделает запрос, легко идентифицировать", – уточнил Марков.

Напомним, в январе полиция сообщила, что разыскала двух подростков, которых искала с декабря. Оказалось, что они прихватили из дома в Киеве крупную сумму денег и отправились в Одессу. По данным полиции, подростки изменили внешность и устроились на неофициальную работу.

Ранее также сообщалось, что в Одесской области правоохранители неделю искали исчезнувшую 11-летнюю девочку. Оказалось, что ее убил местный безработный.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама