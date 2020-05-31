Полицию хотят вооружить электрошокерами: названа ориентировочная дата нововведения

На вооружении у полиции появятся электрошокеры. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"В прошлом году мы получили согласие на использование системы электрошокеров. Сейчас выделены деньги, закупаем электрошокеры. У украинской полиции будет возможность их использовать. Добавлю, что электрошокер – гораздо более щадящий метод остановки правонарушителя, чем использование дубинки. В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам того не желая, может попасть дубинкой в те места, удар по которым приносит излишние страдания", – рассказал нам Антон Геращенко.

По его словам, первые электрошокеры у полицейских могут появиться ближе к концу года.

"Мы надеемся на то, что в этом году первая партия электрошокеров поступит в полицию. Возможно, это произойдет осенью. Цена электрошокера – порядка 2300 долларов. По хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство", – уточнил Геращенко.

Также он добавил, что электрошокеры будут протестированы на самих полицейских.

"Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами. Чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", – резюмировал Геращенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах руководитель одного из местных загсов угрожала молодоженам электрошокером после того, как с ними возник скандал.

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