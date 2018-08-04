Политзаключенный Костенко прибыл в посольство Украины в Москве

Украинский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко, который 3 августа вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, вместе с украинскими консулами прибыл в посольство Украины в Москве в пять часов утра. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

"После короткого отдыха, как и планируется, собираются на Киев. Планируется, что вернутся в Украину в понедельник-вторник и не обойдется без сюрпризов на границе", – написала она.

В тоже время сам Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить.

Украинский политзаключенный Александр Костенко был освобожден из российской тюрьмы, так как отбыл полный срок своего заключения.

Напомним, крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины.

Активист евромайдана в декабре 2014 года вернулся с материковой части Украины на аннексирован полуостров. В то же время бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма, обратился с заявлением в ФСБ, что Александр Костенко бросил в него камень во время евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.