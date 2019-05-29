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В Нью-Йорке открылась выставка с картинами Сущенко (фото)

29 мая, 11:41

Украинский политзаключенный не теряет зря времени в российской неволе и продолжает творить

Фото: AFP

В США открылась выставка, на которой американцам показывают картины украинского политзаключенного Романа Сущенко, созданные прямо в российской тюрьме. Об этом сообщает в Twitter представительство Украины при ООН.

"В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в середине мая Роману Сущенко после долгой задержки передали посылку с красками, кистями и альбомом. В то же время, как рассказал адвокат Марк Фейгин, по посылке с лекарствами есть некие трудности, так как у Сущенко в данное время есть проблемы со здоровьем по стоматологической части.

Ранее Роман Сущенко рассказывал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

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Тег выставка, картины, Нью-Йорк, Сущенко

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