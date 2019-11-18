Полк "Азов" – это герои, а не террористы: конгрессменов США пригласили в Украину

Американские политики хотят поставить азовцев в один ряд с ИГИЛ и Аль-Каидой

/ Фото: mvs.gov.ua

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После того, как американские политики узрели террористическую деятельность полка Нацгвардии "Азов", Верховная Рада обратилась к США с предложением тщательного расследования. В свою очередь Министерство иностранных дел пригласило конгрессменов посетить Украину и лично ознакомиться с деятельность военного формирования. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" замглавы МИД Василий Боднар.

"Для нас это было неожиданно. Но есть попытка манипуляций этой информацией. Конечно, мы верим в то, что конгрессмены были введены в заблуждение. На самом деле никакого подтверждения или каких-либо доказательств того, что "Азов" имеет какие-то привязки к террористическим организациям, нет", – сказал он.

Боднар отметил, что МИД сразу же поставил в известность и Госдеп, и конгрессменов, причем даже лично каждому было направлено письмо от руководителя Нацгвардии Украины о том, что такое полк "Азов", как он борется за Украину, сколько бойцов погибло, защищая Украину, что это герои, а не террористы.

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"Мы пригласили каждого из конгрессменов посетить дислокации полка "Азов" в Украине, чтобы убедиться, что здесь царит дисциплина, отсутствуют какие-либо проявления дискриминации. Мы открыты к сотрудничеству, в том числе с американскими партнерами, чтобы выяснить все обстоятельства, которые их беспокоят", – подчеркнул замминистра.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст 2-й части интервью с замглавы МИД: "Россия возвращается к газовым войнам, из-за которых и проиграла нам в Стокгольме".

Напомним, в США требуют внести полк "Азов" в список террористов – 40 конгрессменов подписались под соответствующим письмом Госдепу. Американские политики хотят поставить украинских воинов в один ряд с террористами ИГИЛ и Аль-Каиды. Конгрессмены мотивируют это тем, что "Азов" якобы рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами".

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Видео: YouTube

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