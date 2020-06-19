Полная анархия: глава Минздрава резко раскритиковал отдыхающих

По словам Степанова, Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста количества больных COVID-19

Чтобы остановить всплеск коронавируса в стране, украинцы должны придерживаться карантинных ограничений. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса. – Ред.), нужно придерживаться рекомендаций министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улице, происходящее в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - сказал он.

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По словам Степанова, Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста количества больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно принимать в пределах адаптивного карантина.

В тренде В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 900 зараженных за сутки

Напомним, в Украине 17 июня зафиксировали 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

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Всего в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19. Умерли 966 человек, выздоровели 15 447 инфицированных.

Карантин в Украине продлен до 31 июля.

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