Половину Украины зальет дождями: в каких областях ждать непогоды

Сильные дожди в некоторых областях все равно особо не остудят жару

Погода в Украине 19 июня особо не изменится – будет все так же жарко, как и в последние дни, а дожди будут поливать половину областей страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, пятница обещает быть в Украине снова с грозовыми дождями и жарой.

"Дожди, даже ливни, частые спутники гроз – шквалы, а также град, наиболее возможны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, на Харьковщине и в Крыму. В Луганской, Донецкой областях, значительной части центра и юга Украины – без существенных осадков. Ветер будет завивать с востока, умеренный. Температура воздуха завтра днем ​​где-то в пределах 26-30 градусов, на востоке до +33, на западе 24-28 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 19 июня ночью без осадков и довольно высокая температура – 17-20 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +30, местами периодический дождь, гроза.

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Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращали улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

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А тем временем по Херсонской области пронесся мощный смерч. Свидетелями этого явления стали жители поселка Сивашское Новотроицкого района. Вихрь носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды.

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