Полторак представил Генеральному штабу ВСУ нового руководителя

Новым начальником Генерального штаба стал Руслан Хомчак

Министр обороны Степан Полторак представил сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил Украины нового начальника – генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Об этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице в Facebook.

"Представил руководящему составу Министерства обороны и Вооруженных сил начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака и определил приоритетные задачи в дальнейшей работе", – написал Полторак.

Также он добавил, что "Руслан Борисович прошел службу на всех командных постах, начиная от командира взвода. Он знает обо всех проблемах, знает, над чем нужно работать, и у меня нет сомнений в том, что качество выполнения боевых задач будет наращиваться, эффективность – повышаться, и ВСУ будут готовы к выполнению задач, определенных Законом Украины".



Новый начальник Генштаба – генерал-лейтенант Руслан Хомчак

Отдельно министр выразил слова своей благодарности Генералу армии Украины Виктору Муженко, который в сложнейшие времена для Украины взял на себя ответственность за судьбу Вооруженных сил.

"В нелегкие времена он руководил ВСУ, брал на себя ответственность, и тогда, когда не было возможности четко и своевременно выполнять задания, он лично, с оружием в руках, шел впереди и вел за собой личный состав, чтобы было обеспечено выполнение боевых заданий", – заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового начальника Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал Руслан Хомчак.

Позже сам Хомчак рассказал о принципах реформирования Генштаба: оно ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

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