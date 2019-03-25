Помешает ли дождь выборам: как погода влияет на явку избирателей

Молодежь меньше голосует из-за ненастья, а семьи с детьми могут отпугнуть очереди на участках

Фото: AFP

Помешает ли дождь выборам: как погода влияет на явку избирателей Александр Панченко , Игорь Серов , Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33e/f1a/5c933ef1ab84e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33e/f1a/5c933ef1ab84e.jpg 2019-03-25T07:54:00+02:00 Украина Молодежь меньше голосует из-за ненастья, а семьи с детьми могут отпугнуть очереди на участках

Кто станет президентом Украины, не в последнюю очередь зависит и от того, какой окажется погода в день выборов, причем как в первом туре (31 марта), так и во втором (21 апреля), если он понадобится. В этом уверены опрошенные "Сегодня" политические эксперты, хотя степень влияния погодных факторов на явку избирателей они оценивают по-разному.

Фото: Сегодня

Если вспомнить, как люди ходили голосовать за президента в предыдущие 28 лет, начиная с 1991 года, то вне зависимости от того, проходили выборы зимой, весной, летом или осенью, в мороз или в жару, явка избирателей с каждым годом снижалась (см. инфографику). Также во 2-м туре обычно приходило голосовать меньше людей, чем в 1-м туре. Особняком стоит 2004-й год, когда, напомним, было жесткое противостояние между двумя кандидатами — Виктором Ющенко и Виктором Януковичем (в дополнительном, 3-м туре победил Ющенко). Тогда в 1-м туре голосовать пришло на 5% больше людей, чем в 1999-м (президентом на второй срок стал Леонид Кучма). Интересно, что выборы проходили в одну и ту же дату — 31 октября, и погода была примерно одинаковой. А вот во 2-м туре в 2004 году явка подскочила почти до 81%, несмотря на то, что было холодно и моросил дождь. На выборы нынешнего президента Петра Порошенко, выигравшего выборы в 1-м туре 25 мая 2014 года, пришли всего 60% тех, кто имеет право голосовать.

Мнение экспертов

Тем не менее политэксперты уверены: погода не последний фактор, влияющий на итоги выборов.

"Конечно, более важным является политическая мотивация избирателей. Если она запредельно высока, как было в 2004 году, то погода влияет мало, — рассказал нам политолог Владимир Фесенко. — Но сейчас уровень мотивации намного ниже, поэтому и явка будет ниже, на уровне 60% плюс-минус 5% в 1-м туре и около 55% во 2-м туре. Не придут второй раз голосовать многие из тех, чьи кандидаты отсеются. А вот погода прежде всего повлияет на молодых избирателей: они проголосуют, совместив выборы, к примеру, с прогулкой на свежем воздухе. Поэтому рискуют недобрать голосов те кандидаты, кого поддерживает молодежь и люди среднего возраста. А "старички" привыкли с советских времен ходить на выборы, поэтому погода ни их явке практически не сказывается".

Политэксперт Руслан Бортник, наоборот, считает погоду важным фактором, влияющим на количество пришедших на избирательные участки:

"Явка в 1-м туре будет 70—75%, точнее прогнозировать сложно, так как она очень зависит от погоды и качества работы избирательных комиссий. Например, будет хорошая погода, молодая семья зашла перед прогулкой проголосовать, а на участке — длинная очередь. Многие уйдут, и не факт, что они вернутся, когда очередь уменьшится. А в ненастье молодежь и вовсе может не дойти до избирательного участка. Не удивляйтесь, мол, дождичек помешал проголосовать, ведь у каждого кандидата из топ-10, по результатам опросов, около трети избирателей не определились, поэтому погода для них — важный фактор".

По мнению обоих экспертов, такая позиция людей связана с тем, что нет одного яркого кандидата, которому бы верили, и что многие устали от политиков, несмотря на заверения которых жизнь улучшается мало.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, что обещают сделать кандидаты в случае победы на выборах. У каждого кандидата – солидная база обещаний, в том числе невыполненных.

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АВТОРЫ: Александр Панченко , Игорь Серов , Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.