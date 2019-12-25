Помощь от США: что Украина получит за 300 миллионов долларов

Как заявляют в Минобороны, в будущем году наша страна получит средства береговой обороны

Ракетный крейсер США запускает противокорабельную ракету "Гарпун" / Фото: Getty Images

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Соединенные Штаты Америки в будущем году увеличат военную помощь Украине. В оборонном бюджете США, подписанном в конце прошлой недели президентом Дональдом Трампом, на эти цели предусмотрено 300 миллионов долларов (в нынешнем году помощь военного ведомства была запланирована на уровне 250 миллионов). С учетом стоимости современного вооружения, рост не очень большой, но показательный. Поскольку, во-первых, демонстрирует тенденцию. Во-вторых, нивелировала опасения, что история с заморозкой помощи летом нынешнего года, ставшая важной составляющей обвинений против Трампа в процессе импичмента, может иметь продолжение.

Помощь в ассортименте

Безусловно, суммы, которые получает Украина в качестве помощи, не идут ни в какое сравнение с помощью Соединенных Штатов их давним близким союзникам. К примеру, Израиль, с которым США заключили договор о военной помощи на сумму 38 миллиардов за 10 лет, получит в будущем году три миллиарда долларов. Другой основной союзник США вне НАТО – Египет – 1,3 миллиарда. И так далее.

Впрочем, в условиях активного строительства украинской армии при непрекращающейся агрессии России важны не только, суммы помощи, но на что она будет направлена. В предыдущие годы помощь, фактически, "латала" дыры в материально-техническом обеспечении воюющей украинской армии. Так, к примеру, в 2014 году в качестве помощи ВСУ были поставлены, в частности, бронежилеты, сухпаи, наборы медпомощи. В 2015-м пришел черед техники: тогда Украина впервые получила станции контрбатарейной борьбы и бронированный "Хаммеры". Для ВМФ Украины США поставили быстроходные жёстко-корпусные надувные лодки Willard Sea Force 730. В 2016-м в рамках помощи в ВСУ поступили, в частности, беспилотники и контрбатарейные радарные системы, в 2017-м – снайперские винтовки и ручные гранатометы. В 2018-м президент Трамп дал, наконец, добро на поставку в Украину противотанковых комплексов Javelin. Тогда же ВСУ пополнили запасы стрелкового оружия недостающей номенклатуры и боезапаса к нему. По информации Минобороны, в нынешнем году от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование и т.д.

В принципе, это далеко не полный список номенклатуры материально-технического обеспечения, поставленного за эти годы в Украину за счет военной помощи США. Но уже по нему видно, что с помощью союзника Украина закрывает самые различные потребности собственных Вооруженных сил.

"Гарпуны" или "Нептуны"?

На что же будут направлены средства военной помощи в будущем году? Как сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк, министерство рассчитывает на получение, в частности, прибрежных оборонительных ракетных комплексов и противокорабельных ракет.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", – отметил министр.

Эксперты "Сегодня" по-разному оценивают данную информацию. Так, например, военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что Генштаб ВСУ, формируя заявку на будущий год, "принял стратегически верное решение".

"Наконец то Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заказал то вооружение и военное имущество, которые нам необходимы. А именно все, что касается береговой охраны нашей территории. Мы заказали крылатые ракеты, средства РЭС. То есть высокотехническое вооружение. И Пентагон на это пошел", – отметил Олег Стариков.

По его словам, после того, как в результате агрессии России в Крыму Украина лишилась части боевых кораблей, морская компонента ВСУ не соответствует угрозам нашей безопасности.

"И раз Россия нам не отдает нам захваченное, американцы будут поставлять нам артиллерийские комплексы, комплексы береговой обороны и, насколько я понимаю, ракеты "Гарпун" Это очень правильно. Американцы понимают, что корабли это очень дорого и у нас просто не хватит денег, чтобы купить и обслуживать корабли. Потому упор делается на береговую оборону", – отметил Олег Стариков.

По словам эксперта, даже если США поставят Украине один береговой комплекс, одну батарею, это уже будет хорошо.

"Средства будут направлены не только на поставки оборудования и вооружения. Необходимо переобучать наши части береговой обороны на новые виды вооружений. Посылать офицеров в США, приглашать американских специалистов в Украину, проводить учения здесь, обучить расчеты, наладить систем боевого управления и так далее. Наконец, поставить системы на боевое дежурство. Это огромнейший труд и огромные деньги", – отмечает Олег Стариков.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов настроен не так оптимистично.

"Говорить, что это элементы береговой обороны – оптимальный вариант помощи, я бы не стал. Хотя о средствах береговой обороны говорится уже два года, на самом деле, что именно нам дадут – непонятно. Информация, что это будут, в том числе ракеты "Гарпун", на мой взгляд, не отвечает действительности. Во-первых, потому что варианта берегового базирования "Гарпуна" просто не существует. Во-вторых, стратегия американцев с 2014 года была такой, что они не предоставляли в качестве помощи то, что Украина может сделать самостоятельно. А у нас уже на заключительной стадии испытания противокорабельной ракеты "Нептун". Потому странно было бы вложить такие большие средства в создание собственной ракеты, и затем получить американскую", – говорит Михаил Жирохов.

Эксперт акцентировал, что на данный момент "никто, кроме самих американцев не знает, что мы получим в качестве помощи в будущем году".

"Да, США принимают какие-то заявки от украинского Генштаба. Но куда в итоге направить средства, определяет исключительно Госдеп на основе заключений американских экспертов. И то, что описывается общими фразами как "береговая оборона" – может быть чем угодно. От РЛС до какого-то оборудования Что поставят, можно будет говорить только по факту", – сказал Михаил Жирохов.

Что Украине нужно

Но какая помощь сегодня была бы весьма кстати? Здесь эксперты также расходятся во мнениях. По словам Олега Старикова – озвученные министром позиции – как раз то, что нужно нашим ВСУ.

"Сухопутным силам уже хватит помогать – за пять лет они получили достаточно помощи. ПВО, военно-космические силы сами подтянем. А вот Военно-морской флот как раз нуждается в усилении. То есть решение принято правильное", – говорит эксперт.

Михаил Жирохов в свою очередь отмечает, что размеры помощи, которую нам предоставляют США, уже не удовлетворяют запросам Украины. Поставки же вооружений действительно нужных обойдутся очень дорого.

"Дело в том, что за последние годы потребности армии в относительно недорогом вооружении удовлетворены. И теперь нужны гораздо большие средства – на дорогое вооружение. К примеру, на переоснащение противовоздушных сил. Также у нас большая проблема с вертолетами, с самолетами, большая проблема с флотом. По сухопутным войскам – там более-менее нормально с вооружением. Те же Javelin были нужны больше в качестве психологической поддержки. Если брать опыт войны на Донбассе, наши "Стугны" и "Корсары" не менее эффективны. Что нужно для Сухопутных войск – так это орудия НАТОвского калибра. Но на это тоже нужны очень большие средства", – отмечает эксперт.

Напомним, недавно на одном из полигонов Украины прошли очередные испытания ракет системы залпового огня "Вильха-М".

Видео: СНБО

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