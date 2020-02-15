Помпео припомнил России оккупацию территорий Грузии и Украины

Также он заявил, что "Северный поток - 2" - это не коммерческий проект

/ Фото: president.gov.ua

Госсекретарь США Майк Помпео в Мюнхене припомнил России Украину и Грузию и заявил, что русские не должны обманывать, называя "Северный поток-2" коммерческим проектом. О таком он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Сегодня" из Мюнхена.

Также Помпео напомнил миру, что Россия захватила Крым и территории Грузии.

"США вооружили Украину, чтобы помочь защитить эту храбрую нацию от российской агрессии", – заявил Помпео.

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По словам госсекретаря, когда Россия говорит, что "Северный поток-2" исключительно коммерческий проект, она обманывает.

Свое выступление Помпео закончил историей о визите в Украину 15 дней назад, в ходе которого он посетил Киевский военный госпиталь. По его словам, там он поговорил с украинским военным — который, как и Помпео, был капитаном, и подарил госсекретарю свою нашивку.

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"Это напомнило мне, почему за суверенитет нужно бороться", – подытожил Майк Помпео.

Напомним, в Мюнхене продолжается ежегодная 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Там выступает и президент Украины Владимир Зеленский. А в 10:45 (11:45 по Киеву) состоялось заседание координационной группы министров иностранных дел стран, жители которых погибли в авиакатастрофе украинского Boeing-737 в Тегеране.

А министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о дальнейших шагах украинской власти по защите Украины:

Видео: Сегодня

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