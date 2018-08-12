Порошенко и Гройсман поздравили строителей с профессиональным праздником

Президент и премьер-министр уверены, что отрасль будет развиваться и поднимать экономику страны

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских строителей с профессиональным праздником, который отмечается 12-го августа.

Глава государства уверен, что профессионализм и высокое мастерство работников отрасли и впредь будут служить развитию строительства, что в свою очередь приведет к модернизации страны.

"Уверен, что ваш профессионализм и высокое мастерство и в дальнейшем будут служить развитию отрасли, применению инновационных технологий и новейших подходов для строительства качественного и доступного жилья, надежных инженерных систем и сооружений, дальнейшей модернизации нашей страны", – говорится в поздравлении Порошенко, опубликованном на сайте президента Украины в воскресенье утром.

Также он выразил уверенность в том, что ежедневно растущий объем строительных работ для обеспечения производственных, логистических, торговых и жилищных потребностей является результатом подъема украинской экономики и существенным резервом дальнейшего роста ее потенциала.

Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил, что в 2017 году были приняты важные законодательные изменения в рамках дерегуляции строительства, что дало толчок для развития отрасли.

"Теперь важно не терять взятый темп и ставить перед собой новые амбициозные задачи", – подчеркнул Гройсман.

Он также выразил убеждение, что общей целью является реализация качественного прорыва в перезагрузке страны, в процессе чего строительная отрасль будет играть роль флагмана.

"Строительная отрасль Украины переживает динамичное развитие и является важным сектором реальной экономики страны. В условиях модернизации и внедрения структурных реформ перед отраслью открываются новые возможности, ведь Украина нуждается в капитальном строительстве на основе инновационных инфраструктурных проектов и смелых амбициозных решений", – подчеркнул премьер.

Президент и премьер-министр поблагодарили всех строителей и пожелали им крепкого здоровья, счастья и новых достижений.

Ранее Порошенко и Гройсман поздравили сотрудников Национальной полиции с профессиональным праздником. Глава государства заверил, что украинцы высоко ценят стражей общественной безопасности.

Также в Украине поздравили бойцов Сил специальных операций с праздником. Украинских спецназовцев поздравило высшее военное руководство страны и глава государства.

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