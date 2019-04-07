Порошенко на телеканале "Украина": президент станет гостем программы "Сегодня.Итоги"
Глава государства расскажет о своих аргументах для второго тура
7 апреля в 19:00 президент Петр Порошенко примет участие в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".
Глава государства в прямом эфире расскажет, какие аргументы он приберег для второго тура, почему украинцы, голосовавшие за соперников, должны отдать ему голоса и какие перспективы ждут Украину, если Порошенко будет избран второй раз?
Обо всем этом смотрите в прямом эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" в 19:00.
Напомним, 22 марта на телеканале "Украина" вышло ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого Порошенко ответил на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.
Президент рассказывал, от кого украинцы должны требовать более низких тарифов и высоких доходов, какие зарплаты и пенсии должны быть, чтобы украинцы жили достойно, почему до сих пор идет война и когда она закончится?
Напомним, днем ранее, 6 апреля, Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов, в котором он набрал 15,95% голосов избирателей, а его соперник – шоумен Владимир Зеленский - 30,24%
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