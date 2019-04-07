Порошенко на телеканале "Украина": президент станет гостем программы "Сегодня.Итоги"

Глава государства расскажет о своих аргументах для второго тура

Фото: president.gov.ua

Порошенко на телеканале "Украина": президент станет гостем программы "Сегодня.Итоги" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/69a/3da/5c969a3da524a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/69a/3da/5c969a3da524a.jpeg 2019-04-07T15:05:00+03:00 Украина Глава государства расскажет о своих аргументах для второго тура

7 апреля в 19:00 президент Петр Порошенко примет участие в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

Глава государства в прямом эфире расскажет, какие аргументы он приберег для второго тура, почему украинцы, голосовавшие за соперников, должны отдать ему голоса и какие перспективы ждут Украину, если Порошенко будет избран второй раз?

Обо всем этом смотрите в прямом эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" в 19:00.

Напомним, 22 марта на телеканале "Украина" вышло ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого Порошенко ответил на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.

Президент рассказывал, от кого украинцы должны требовать более низких тарифов и высоких доходов, какие зарплаты и пенсии должны быть, чтобы украинцы жили достойно, почему до сих пор идет война и когда она закончится?

Напомним, днем ранее, 6 апреля, Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов, в котором он набрал 15,95% голосов избирателей, а его соперник – шоумен Владимир Зеленский - 30,24%

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