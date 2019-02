Порошенко наградил участников Революции достоинства

Наград удостоены 24 человека, двое из них – посмертно

Президент Украины Петр Порошенко в день памяти Героев Небесной сотни подписал указ о присвоении государственных наград. Об этом говорится в указе президента № 39/2019.

Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.

Орденом "За заслуги" III степени награждены 8 человек, в том числе волонтеры Юрий Дудник и Илья Зелинский, гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игорь Пошивайло и координатор "Инициативной группы пострадавших/раненных на Майдане" Павел Сидоренко.

Ордена княгини Ольги III степени удостоены волонтер Зоя Кульменко и председатель правления общественной организации "Крым СОС" Тамила Ташева.

Внештатный советник главы государства, общественный деятель Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.

Как сообщалось, 19 февраля президент Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник третий день находится в Украине, а сегодня посетит Львов, где примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Также мы писали, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.

