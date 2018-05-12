Порошенко назвал количество украинцев, которые уже воспользовались безвизом с ЕС

Президент Украины отметил, что со времени безвизового режима прошел почти год

С июня 2017 года, когда начал действовать безвизовый режим для Украины с Евросоюзом, ним воспользовались 500 тысяч украинцев. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017, уже воспользовались полмиллиона украинцев!", – написал Порошенко.

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Напомним, Украина начала переговоры со странами "белого шенгена" с целью установить с ними безвизовый режим.

В свою очередь ЕС вводит новую систему безвизового режима . Об этом заявил замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло