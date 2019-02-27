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Порошенко: Строительство трассы из Мариуполя в Запорожскую область – приоритет государства

Сегодня, 18:40

Президент сравнил дорогу из Мариуполя в Запорожскую область с "дорогой жизни"

Фото: president.gov.ua
Порошенко: Строительство трассы из Мариуполя в Запорожскую область – приоритет государства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/509/8ca/5c75098ca4de6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/509/8ca/5c75098ca4de6.jpeg Украина Президент сравнил дорогу из Мариуполя в Запорожскую область с "дорогой жизни"

Связь Запорожской области с Мариуполем благодаря строительству качественной автомобильной магистрали является приоритетом дорожных работ на ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития Запорожской области.

"Сегодня я поставил связь Запорожской области с Мариуполем первым приоритетом дорожного строительства. В предыдущие годы мы делали "дорогу жизни" Харьков – Изюм – Славянск, а сегодня мы должны с этой стороны "подпереть" строительством дорог, которые связывают юг Донецкой области", – сказал он.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

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Тег Донбасс, Мариуполь, дороги, донецкая область, запорожская область, магистраль

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