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Порошенко передал отсуженные у BBC деньги армии

30 мая, 20:26

Две волонтерских организации получат по 875 тыс. грн

1 млн 752 тыс. грн компенсации по иску против BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов
1 млн 752 тыс. грн компенсации по иску против BBC Богдан Масляк и Виталий Дейнега потратят на помощь армии и поддержку ветеранов. Фото: Facebook

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко передал на нужды армии 1 млн 752 тыс. гривен, отсуженных у британского телеканала BBC.

Об этом в своем Facebook сообщил создатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Сегодня волонтеры, которые помогают фронту, лично встретились Порошенко и обсудили, на какие нужды хотят направить помощь. Так, руководитель львовской ОО "Помоги фронту" Богдан Масляк сообщил, что средства пойдут 24-й и 80-й бригадам ВСУ , а также 503-му батальону морской пехоты.

"С комбатом батальона у нас есть планы по созданию тренировочной базы для морпехов, где бы они могли повышать свой профессиональный уровень", – рассказал глава организации.

Бывший глава государства на своей странице в Facebook поблагодарил волонтеров за вклад в развитие армии и подчеркнул, что именно этим двум организациям больше доверяет. Каждый фонд получит по 875 тыс. грн. Часть средств потратят на поддержку украинской команды "Игр непокоренных", рассказал Дейнега.

Порошенко призвал всех патриотов не быть равнодушными и присоединяться к поддержке армии.

"Мы должны поддерживать бойцов до тех пор, пока последняя пядь украинской земли не будет освобождена от оккупантов. Тогда мы будем праздновать, но пока нас ждет много работы", – подытожил Порошенко.

Напомним, два месяца назад BBC извинилась перед Порошенко за ложь о встрече с Трампом.

Речь шла о впоследствии удаленной статье, которая была опубликована в прошлом мае. В ней говорилось, что представители Порошенко заплатили 400 тыс. долларов адвокату Трампа Майклу Коэну за встречу с хозяином Белого дома летом 2017 года.

BBC признала, что утверждение, касающееся встречи в июне 2017 года, не соответствовало действительности.

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Тег Порошенко, волонтеры, дейнега, армия Украины, bbc

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